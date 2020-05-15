15 мая. Стрелецкий бунт в Москве, наделение старообрядцев гражданскими правами, основание Лас-Вегаса, последнее выступление группы Led Zeppelin
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 мая. Стрелецкий бунт в Москве, наделение старообрядцев гражданскими правами, основание Лас-Вегаса, последнее выступление группы Led Zeppelin
15 мая. В этот день в разные годы:
1682 год - в Москве начинается бунт стрельцов.
1883 год - принимают закон о старообрядцах, дающий им определенные гражданские права.
1905 год - основание Лас-Вегаса в штате Невада.
1988 год - последнее выступление группы Led Zeppelin.