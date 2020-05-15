2020-05-15T01:57:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

15 мая. Стрелецкий бунт в Москве, наделение старообрядцев гражданскими правами, основание Лас-Вегаса, последнее выступление группы Led Zeppelin

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

15 мая. Стрелецкий бунт в Москве, наделение старообрядцев гражданскими правами, основание Лас-Вегаса, последнее выступление группы Led Zeppelin

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15 мая. В этот день в разные годы:

1682 год - в Москве начинается бунт стрельцов.

1883 год - принимают закон о старообрядцах, дающий им определенные гражданские права.

1905 год - основание Лас-Вегаса в штате Невада.

1988 год - последнее выступление группы Led Zeppelin.

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