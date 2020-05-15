Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки, россияне стали меньше копить и чаще забирать деньги из банков, власти решили отложить сокращения 200 тысяч чиновников
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки, россияне стали меньше копить и чаще забирать деньги из банков, власти решили отложить сокращения 200 тысяч чиновников
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