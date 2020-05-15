Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: Нам надо ждать медленного, плавного, противного в силу этой медленности выхода из нынешнего состояния
Владимир Торин обсуждает с фантастом Сергеем Лукьяненко и миллиардером из списка Forbes, филантропом, музыкантом Игорем Рыбаковым, что нас ждет дальше: завтра, через год или даже десятилетие
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: Нам надо ждать медленного, плавного, противного в силу этой медленности выхода из нынешнего состояния
Самые горячие цитаты из эфира:
Писатель Сергей Лукьяненко:
- Нам надо ждать медленного, плавного, противного в силу этой медленности выхода из нынешнего состояния
- Биологическое оружие, которое раньше было элементом фантастики, сейчас стало доступным. Это, по сути, ядерная бомба для бедных
- Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус такого же типа, но еще пострашнее
Миллиардер Игорь Рыбаков:
- Продолжающаяся паника – это всего лишь очень мощные и спланированные попытки спасти долларовую систему
- Из-за мер по самоизоляции 30 миллионов людей в России будут жить за чертой бедности
- Мы плетемся в шлейфе мировой войны, задача которой – сделать бедные страны еще более бедными. И обогатить богатые страны
- Пока мы будем разбираться, искусственный вирус или естественный, мы умрем экономически