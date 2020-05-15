2020-05-15T18:47:08+03:00
[НЕ]фантастика
Сергей ЛУКЬЯНЕНКОВладимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: Нам надо ждать медленного, плавного, противного в силу этой медленности выхода из нынешнего состояния

Владимир Торин обсуждает с фантастом Сергеем Лукьяненко и миллиардером из списка Forbes, филантропом, музыкантом Игорем Рыбаковым, что нас ждет дальше: завтра, через год или даже десятилетие

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: Нам надо ждать медленного, плавного, противного в силу этой медленности выхода из нынешнего состояния

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Самые горячие цитаты из эфира:

Писатель Сергей Лукьяненко:

- Нам надо ждать медленного, плавного, противного в силу этой медленности выхода из нынешнего состояния

- Биологическое оружие, которое раньше было элементом фантастики, сейчас стало доступным. Это, по сути, ядерная бомба для бедных

- Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус такого же типа, но еще пострашнее

Миллиардер Игорь Рыбаков:

- Продолжающаяся паника – это всего лишь очень мощные и спланированные попытки спасти долларовую систему

- Из-за мер по самоизоляции 30 миллионов людей в России будут жить за чертой бедности

- Мы плетемся в шлейфе мировой войны, задача которой – сделать бедные страны еще более бедными. И обогатить богатые страны

- Пока мы будем разбираться, искусственный вирус или естественный, мы умрем экономически

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Тема: Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: Нам надо ждать медленного, плавного, противного в силу этой медленности выхода из нынешнего состояния

В студии: Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, Владимир ТОРИН, Игорь РЫБАКОВ
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