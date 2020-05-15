Николай Платошкин: Земля – планета микробов и вирусов. Чем быстрее народ переболеет и выработается иммунитет, тем быстрее все это кончится
Валентин Алфимов и Николай Платошкин говорят про новые меры поддержки россиян, электронное голосование, реакцию МИДа на фейки в американских СМИ о жертвах в России и решение возобновить чемпионат России по футболу
Николай Платошкин: Земля – планета микробов и вирусов. Чем быстрее народ переболеет и выработается иммунитет, тем быстрее все это кончится
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!