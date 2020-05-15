2020-05-15T22:25:37+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Земля – планета микробов и вирусов. Чем быстрее народ переболеет и выработается иммунитет, тем быстрее все это кончится

Валентин Алфимов и Николай Платошкин говорят про новые меры поддержки россиян, электронное голосование, реакцию МИДа на фейки в американских СМИ о жертвах в России и решение возобновить чемпионат России по футболу

Николай Платошкин: Земля – планета микробов и вирусов. Чем быстрее народ переболеет и выработается иммунитет, тем быстрее все это кончится

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