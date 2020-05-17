В России остановился рост распространения коронавируса, начались футбольные матчи в Европе, в МВД разъяснили, по какой статье привлекают нарушителей, ЕГЭ по математике базового уровня не будет проводиться
Игорь Измайлов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
В России остановился рост распространения коронавируса, начались футбольные матчи в Европе, в МВД разъяснили, по какой статье привлекают нарушителей, ЕГЭ по математике базового уровня не будет проводиться
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