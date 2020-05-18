18 мая. Коронация российской императрицы Екатерины I, главный приз Каннского кинофестиваля фильму «Летят журавли», гибель пародиста Виктора Чистякова
Что произошло в этот день в разные годы
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18 мая. Коронация российской императрицы Екатерины I, главный приз Каннского кинофестиваля фильму «Летят журавли», гибель пародиста Виктора Чистякова
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18 мая. В этот день в разные годы:
1724 год - в Москве происходит коронация Екатерины I.
1958 год - золотую ветвь Каннского кинофестиваля получает фильм «Летят журавли».
1972 год - авиакатастрофа, в которой погиб актёр и пародист Виктор Чистяков.