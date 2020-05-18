ЕГЭ по базовой математике в этом году проводить не будут, а стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями и экспертами заявления в эфире Радио «Комсомольская правда» главных чиновников от образования, а также перспективы уехать летом в отпуск и автомобильные новости
ЕГЭ по базовой математике в этом году проводить не будут, а стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года
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