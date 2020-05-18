2020-05-18T14:27:43+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Камеры ГИБДД в Подмосковье внезапно начали выписывать штрафы за среднюю скорость

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются с экспертами, что это такое и можно ли оспорить

Камеры ГИБДД в Подмосковье внезапно начали выписывать штрафы за среднюю скорость

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Главные темы:

- Камеры ГИБДД в Подмосковье внезапно начали выписывать штрафы за среднюю скорость

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Юрий Сидоренко готовится к возвращению 90-х: Дедовский способ защиты колес машины во дворе от воровства

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Световой язык - правила хорошего тона на дороге

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Машины на пару, предшественники автомобилей

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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