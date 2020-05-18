Камеры ГИБДД в Подмосковье внезапно начали выписывать штрафы за среднюю скорость
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются с экспертами, что это такое и можно ли оспорить
Камеры ГИБДД в Подмосковье внезапно начали выписывать штрафы за среднюю скорость
Главные темы:
- Камеры ГИБДД в Подмосковье внезапно начали выписывать штрафы за среднюю скорость
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