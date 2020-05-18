В России за последние сутки зафиксировано менее 9 тысяч новых случаев COVID-19, размер ежемесячной накопительной пенсии может сократиться, Минобороны перебросило в Красноярский край войска для борьбы с коронавирусом
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
В России за последние сутки зафиксировано менее 9 тысяч новых случаев COVID-19, размер ежемесячной накопительной пенсии может сократиться, Минобороны перебросило в Красноярский край войска для борьбы с коронавирусом
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