2020-05-18T16:37:07+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В России за последние сутки зафиксировано менее 9 тысяч новых случаев COVID-19, размер ежемесячной накопительной пенсии может сократиться, Минобороны перебросило в Красноярский край войска для борьбы с коронавирусом

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

В России за последние сутки зафиксировано менее 9 тысяч новых случаев COVID-19, размер ежемесячной накопительной пенсии может сократиться, Минобороны перебросило в Красноярский край войска для борьбы с коронавирусом

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