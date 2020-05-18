Спецкор КП Дарья Асламова пробралась из Москвы в закрытую Европу, в Испании и Италии открываются кафе и рестораны, с 18 мая режим всеобщей самоизоляции отменяют в Крыму
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Спецкор КП Дарья Асламова пробралась из Москвы в закрытую Европу, в Испании и Италии открываются кафе и рестораны, с 18 мая режим всеобщей самоизоляции отменяют в Крыму
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