18 Май 2020 2020-05-21T17:53:10+03:00

При каких болезнях может помочь ионизированная вода? 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья. У микрофона Антон Челышев. Говорить будем о чистой воде. На связь со студией выходит официальный представитель российского и европейского заводов-изготовителей ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф» https://akvalife.club/ Андрей Петрович. Андрей, какие новости?

А. Петрович:

- Ну, новости самые отличные. Погода хорошая. Я вам говорил, что мы установили приборы (и в субботу я об этом рассказывал) в один из госпиталей инфекционных в городе Твери. Сегодня приехали уже забирать их. Потому что сказали, что ими не могут пользоваться там, нет возможности, что там все больше и больше поступает зараженных коронавирусом людей. Но когда мы приехали их забирать, сказали, что часть приборов хотят оставить, их используют, и уже даже есть первые положительные отзывы именно о нашей продукции. Я жду голосовое сообщение от доктора. Я бы хотел, чтобы он вышел на связь к нам в прямой эфир, но он говорит, что очень большой завал с работой, и максимум, что он сможет сделать, это давать голосовые сообщения, в которых он своим голосом будет наговаривать, что же происходит.

Наша программа называется «На чистую воду». Без воды ни туды и ни сюды, это факт. Поэтому сегодня мы поговорим об ионизаторах воды, об увлажнителях, осеребрителях, очистителях воздуха, о корректорах давления, а также об ионизаторах воздуха (или, по-другому, люстра Чижевского). Все те приборы, а часть из них – это медицинские приборы: корректор давления от компании «Швабе» - это прибор медицинский, прошедший все клинические исследования как в России, так в Европе и в странах арабского мира… А также именно ионизатор, очиститель, увлажнитель, осеребритель воздуха, или по-другому климатический комплекс «Акваком», который обычный воздух, не всегда чистый, практически всегда, к сожалению, в городах грязный, он очищает, ионизирует, делает его близким именно по функционалу, таким, что он убивает вирусы и бактерии. Там есть ионы серебра. Он его делает приятным для нашей кожи, потому что влажность очень важна. Если, например, вы живете в сухом помещении - сейчас отопление отключат, но включатся кондиционеры… Он нужен тогда, когда включается отопление, и тогда, когда включаются кондиционеры.

О нашей продукции вы можете узнать прямо сейчас, зайдя на наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ и наш новый европейский сайт, который мы открыли совсем недавно, так же как и производство в Европе, получив все сертификаты европейского производителя. Это сайт «иммунитес.лайф».

На чистую воду. 18.05.2020.Петрович Akvalife. Предзаказ на новый прибор! В студии Андрей Петрович, официальный представитель завода изготовителя Аквалайф. Рекламно-информационная программа. Телефон горячей линии помощи: 8 800 505 08 55 https://www.spaaqua.ru https://www.akvalife.club #spaaqua #immunitas #akvalife.

Друзья, мы подали в суд за клевету на компанию ООО «Акватор». И суд состоится в городе Самаре. Иск у нас подан за клевету, а также за распространение очерняющих нас сведений, которые не соответствуют действительности. Приходите на этот суд в Самаре, я вам сообщу о месте его проведения. Потому что если мы выиграем этот суд (а правда на нашей стороне, друзья)… Но судебные дела – это всегда 50 на 50. Так вот, если мы выиграем 3 миллиона или сколько бы мы ни выиграли денег, которые нам присудит судья, то на все эти выигранные деньги, если они будут выиграны, мы подарим приборы инвалидам, ветеранам, малообеспеченным слоям населения. Поэтому следите за нами в наших социальных сетях. Там у нас есть и Фейсбук, и ВКонтакте, и YouTube-канал, а также у нас есть Инстаграм-канал – «Аквалайф.клаб». Зайдите, почитайте, посмотрите, там мы собираем наши эфиры, отзывы наших покупателей и оперативно делимся всей той информацией, которой мы должны с вами поделиться. Заходите на любой сайт или вводите в окне вашего браузера «Ионизатор воды «Аквалайф» и читайте, смотрите, комментируйте всю ту информацию, которую мы вам даем, все наши сертификаты, все клинические исследования на медицинскую продукцию, сотни, тысячи отзывов наших покупателей. А также все в видеоформате, начиная от видеоинструкций, заканчивая всеми сертификатами, вы можете там найти описание, что же такое щелочная вода, что такое кислотная, что такое серебряная, что такое водородная, зачем все эти воды нужны, и нужны ли они нам, оказывают ли они сильное антиоксидантное действие или не оказывают никакого. Все это есть на наших сайтах.

А начну я с наших реквизитов. ООО «Фабрика здоровья». Наш юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10, офис А217. Наш ОГРН 1165040055575.

Итак, друзья, огромное вам спасибо за огромнейшее число заказов, которые вы сделали на выходных. В самое ближайшее время все ваши заказы будут выполнены. Сегодня мы решили продлить скидки. Скидки и подарки у нас сегодня продолжаются. Скидки на нашу продукцию сегодня до 50%. У нас новый прибор появился, это корректор давления от компании «Дэнас». Я сам пользуюсь этой продукцией уже давно, и давно веду переговоры, для того чтобы эту продукцию предложить вам. И первый прибор, который… Прибор отличный, он также дается на тестовый период 30 дней. Прибор медицинский, прошедший все клинические исследования. Это прибор «Дэнас».

Так вот, именно этот прибор вы сегодня сможете купить со значительной скидкой. И он будет стоить 8888 рублей, если вы покупаете его сразу, или же вы сможете его купить за 7777 рублей в предзаказ, то есть сегодня оплатили, в течение 30 дней получили. То есть ожидание составляет 30 дней со дня оплаты. Все это вы можете узнать, позвонив прямо сейчас. Именно об этом предложении вы можете узнать только по нашему бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-505-08-55. Итак, что же такое ионизатор и очиститель воды AkvaLife Spaaqua https://spaaqua.ru/? Это прибор, который имеет более 300 автоматических режимов приготовления воды щелочной, кислотной, серебряной и водородной из обычной водопроводной или любой другой питьевой воды, соответствующей ГОСТу и СанПиН. Готовится именно из воды питьевой. Это большой полноцветный экран нового поколения. То есть на нем во всех цветах показывается, что вы делаете правильно, что неправильно, крупными буквами показан уровень pH, в основном сосуде уровень рН, в малом сосуде, чего раньше не было. Также прибор говорит вам русским голосом женским, если вы что-то делаете неправильно. Потому что в этом приборе есть голосовой помощник.

Залить его водой теперь не получится, как европейский прибор. Потому что сейчас в новом российском приборе есть защита от воды класса IP54. Электроды в этом приборе изготовлены из металлов платиновой, это иридий и рутений. Гарантия на электроды – 7 лет.

Этот прибор разработан, спроектирован и сделан в России. Это самый большой объем в своем классе – 3,5 литра. Прибор оснащен голосовым помощником, как я уже сказал. Это первый и единственный ионизатор воды, который работает с теплой водой до 45 градусов. Если вы больше любите теплую воду, заливайте теплую, но грейте ее, нагревайте, не заливайте теплую из-под крана. Налили холодную в чайничек, подогрели ее немножко и потом залили в ионизатор и очиститель воды AkvaLife Spaaqua.

Прибор поставляется в комплекте с не рвущимися экомембранами со сроком службы до 2 лет. Одна мембрана служит, друзья, до 2 лет, а срок эксплуатации прибора – до 12 лет. Так он стоит 35 тыс. рублей. Сегодня на него будут значительные скидки и подарки. Цены начинаются в предзаказ (то есть ожидание – сегодня заплатили, через 30 дней получили) от 22 тыс. рублей. Но там есть разные комплекты. Есть - ионизатор воздуха идет в подарок и корректор давления, это стоит 27777 рублей. Также есть два прибора за одну цену. Потому что я вам еще ничего не сказал о корректорах давления, об этом я скажу в конце нашей программы. Но этот прибор стоит попробовать, потому что он корректирует давление в течение 5 минут. Надели на руку его, как часы, нажали на кнопочку – и через 5 минут ваше давление стало ниже на 10-20 единиц, на что есть все клинические исследования. Или же поднялось на 10-20 единиц, если вам нужно поднять ваше давление.

Также у нас есть ионизатор, очиститель, увлажнитель, осеребритель воздуха Aquacom Spaaqua. Это бактерицидный ультразвуковой ионизатор, увлажнитель воздуха, не имеющий аналогов. Единственный в России, по моим сведениям, который имеет медицинский сертификат. Это оздоровление и очистка окружающего воздуха на молекулярном уровне, уникальный природный щит для организма, перед которым отступают простуда, ОРЗ, грипп и многие заболевания. Разработано, спроектировано и сделано в России. Очищает распыляемую воду от вредных микроорганизмов и одновременно насыщает воздух аэроионами серебра, обогащает воздух отрицательными аэроионами кислорода и поддерживает их естественный баланс.

Это все пришло из военно-промышленного комплекса. Этот прибор в отличие от AkvaLife Spaaqua медицинский. Их вы можете посмотреть на наших сайтах https://akvalife.club/ https://spaaqua.ru/ или «иммунитес.лайф». Или прямо сейчас, позвонив по телефону 8-800-505-08-55.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде с Андреем Петровичем.

А. Петрович:

- У меня на связи главврач из Твери, куда мы поставили свое оборудование.

А. Челышев:

- А как зовут доктора?

А. Петрович:

- Олег Евгеньевич, если можно, короткий отзыв, что вы можете рассказать, попробовали вы, не попробовали нашу продукцию?

Олег Евгеньевич:

- У нас небольшое количество времени. Вы знаете, что у нас был переезд из корпуса в корпус. Но за это время мы увидели хороший результат у больных в крайне тяжелом состоянии, с сахарным диабетом в виде снижения уровня гликемии. Вот это точно было замечено. Ну и в принципе применение ионизированной воды логично. Потому что больные с коронавирусной инфекцией находятся в состоянии так называемого гиперметаболизма-гиперкатаболизма, для которого свойственно снижение рН крови до кислой среды. Таким образом, нам надо ощелачивать, доводить больных из ацидоза до нормального состояния.

А. Петрович:

- Некоторые люди говорят, что советуют сделать рН крови 6.9, хотя я слышал такую информацию, что смерть человека наступает при рН крови 7.11.

Олег Евгеньевич:

- Конечно, смерть мы видим с рН 6.8. Мы стараемся больных выводить на рН 7.3-7.4, придерживаться таких интервалов. А 6.9 – это грубое нарушение жизненно важных функций, поэтому мы из такого состояния выводим в более щелочную среду.

А. Петрович:

- Спасибо большое за отзыв. Ваш вердикт, стоит ли пользоваться этой продукцией, есть ли от нее результат?

Олег Евгеньевич:

- Однозначно стоит. Мои старшие коллеги-реаниматологи раньше, в 90-х годах, применяли технологию так называемой живой воды, у них были самодельные приборы. Они доливали стерильный физраствор, ощелачивали и капали в вену. Они и в те времена достигали очень хороших результатов. Я не понимаю, почему сейчас все это не внедряется, не изучается, но процесс вообще логичен. Потому что у нас организм в принципе ионизирует сам жидкости, и в сосудистом русле у нас ионизированные эритроциты. Почему они там не сворачиваются? Потому что они ионизированы… Тем более при коронавирусной инфекции сейчас, при эпидемии необходимо, конечно. Мы будем изучать, будем использовать эту технологию, посмотрим дальше, как будут результаты.

А. Петрович:

- Спасибо огромное вам за смелость. Спасибо, что изъявили желание, не побоялись и поставили наше оборудование себе. Я надеюсь, оно поможет людям и поможет вам в работе.

Олег Евгеньевич:

- Спасибо вам.

А. Челышев:

- Ни прибавить, ни отнять, что называется.

А. Петрович:

- Друзья, я считаю, мы выходим сейчас на линию огня. Потому что мы уже переходим в ту грань, когда мы сталкиваемся с официальной медициной лбами. И здесь противостояние будет тяжелым и, возможно, даже кровавым. Поэтому я каждому из вас от чистого сердца советую попробовать нашу продукцию. Друзья, она может помочь, может не помочь. Да, в современном мире ионизаторы воды не являются приборами медицинской тематики, не являются лекарством.

А. Челышев:

- Аркадий Иосифович нам дозвонился.

Аркадий Иосифович:

- Я врач онколог-маммолог. Последнюю четверть века проработал в 122-й клинической больнице Санкт-Петербурга, но с 17-го года я на пенсии. Мне без нескольких дней 75 лет. Я приобщился к воде каким образом? Я перенес очень тяжелый бронхит, длительный, с высокой температурой, после которого осталась сильная слабость. Я радио держу включенным, и на одной из программ услышал что-то о воде. Ну, подумал, что это что-то такое, очередная реклама, и не зацепило меня. Потом слабость у меня держалась, я вспомнил про эту рекламу, начал слушать. Почти месяц было плохо, у меня уже отчаяние начинается. Я тогда решил, что могу взять, а если не поможет, вернуть обратно в течение 3 месяцев. Я подъехал в центр «Аквалайф» https://akvalife.club/ в Петербурге и взял аппарат. И меня поразило, очень быстро я стал приходить в себя. Конечно, я понял, что никому этот аппарат не отдам. Больше того, в дальнейшем препарат с моей подачи получили еще три самых близких мне человека.

Какие еще были у меня проблемы? У меня гастрит серьезный, с долевым синдромом, то есть боли у меня и после еды, и до еды. Я принимал такой препарат, как Омез, долгое время, а когда начал пить воду, через какой-то период я решил, что попробую, щелочная вода кислотность уменьшит и т.д., и бросил принимать Омез, и у меня стало все в порядке. Я расширил объем продукции, которую ел, вернул те продукты, от которых отказался из-за болей, и этот результат тоже очень хорош для меня.

У меня с сахаром тоже непорядок. Диабет не ставят, но преддиабет. Когда я пью воду и через 20-30 минут ем, я могу расширять и углеводы немножко, и у меня восстанавливается значительно быстрее сахар. А в утреннее время он у меня практически больше 5 не поднимается, даже до 5 редко – 4,3-4,7.. Это очень хорошие, можно сказать, идеальные показатели сахара. У меня есть глюкометр, я им измеряю этот сахар.

Кроме того, очень важно, я считаю, что это кислотная уже вода, я ею полощу горло, когда оно начинает у меня першить, а это часто, я подвержен простудным заболеваниям. Но бронхит у меня был 2 с лишним года назад, и столько примерно я пользуюсь водой. Я полощу горло. У меня стаканчик с кислотной водой, я полощу горло с утра, умываю лицо кислотной водой.

А. Петрович:

- Вывод – стоит брать прибор или не стоит, обман это или правда?

Аркадий Иосифович:

- Не то что стоит, его очень нужно брать. Единственное, что пока люди здоровы, это всё для профилактики, для улучшения состояния и т.д. И люди консервативные, и медики. Поэтому, конечно, нужно убеждать и убеждать примерами.

А. Челышев:

- Спасибо, Аркадий Иосифович.

А. Петрович:

- Врач-онколог был на связи. А пока вы можете заказать нашу продукцию по телефону 8-800-505-08-55. Запишите этот номер. Или заходите на наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/, «иммунитес.лайф». Или просто введите в окне вашего браузера всего два слова – ионизатор воды «Аквалайф», ионизатор «Аквалайф».

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде с Андреем Петровичем и вами, друзья. Андрей Петрович – официальный представитель российского и европейского заводов-изготовителей ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Меня зовут Антон Челышев. Ваши отзывы принимаем в прямом эфире по телефону: 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Давайте сразу, Андрей, начнем принимать отзывы. Их довольно много. Николай, здравствуйте. Вы первый. Откуда вы?

Николай:

- Здравствуйте, Владимирская область.

А. Челышев:

- Слушаем вас.

Николай:

- В конце марта приобрел прибор – ионизатор воды. Как раз собирал березовый сок.

А. Петрович:

- Слышу ваш голос. Сразу у меня такая музыка в голове: «И родина щедро поила меня березовым соком…»

Николай:

- Да, «я в весеннем лесу пил березовый сок». Ну, одним словом, я заготовил березового сока больше ста литров. И вот у меня стоят баночки трехлитровые. Я приготовил серебряную воду на вашем приборе. Ну красота, а не прибор. Ну, и вот, добавлял буквально 10-15 грамм на литр воды. На трехлитровую банку – 30 граммов серебряной воды. Концентрация 20 миллиграмм, максимальная. Ну стоит он 50 дней специально у меня на испытании. Как слеза. Это вообще прекрасная штука. А потом пошел дальше. Сделал напиток менделеевский на серебряном березовом соке. Но это же произведение искусства. Ну, вот, я пользуюсь этим прибором. Вообще не представляю, как можно без него.

В принципе, болезней у человека много. Но причина-то одна. Мы ее проходили еще в школе, девятый класс. Помню, еще в 1970 году. Неорганическая химия. Реакция нейтрализации. Мы закисляемся с возрастом, шлаки. А шлаки имеют кислотный характер. Верно, да? И по Гиппократу: устрани причину – уйдет болезнь. После этого применения щелочной воды настроение прекрасное. Постоянно в позитиве. Крепкий сон, никаких перепадов давления. 50 дней – ну вообще прекрасно. И тем более времена, смотрите, какие. Я считаю, что в вашу передачу надо добавить. Не просто «На чистую воду», а называется – добавить еще «Выход из тупика».

Ведь практически у нас болезни вот эти хронические они рукотворные. Профессионалов мало. И вот получается что. Терапевты, другие врачи. А весь организм-то не лечится. А выход из тупика – это физиология. То есть лечить весь организм. Что Андрей Михайлович рекомендует этой водой. Верно, да?

А. Петрович:

- Согласен с вами, спасибо. Но у нас прибор не медицинский «Аквалайф» https://akvalife.club/, потому что здесь лечения нет. Здесь есть оздоровление организма на клеточном уровне.

Николай:

- Правильно. Так вот, я сейчас хочу испытать. На березовом соке испытал, на организме испытал. Вот сейчас картошка поднимется. Если кислотная вода, мертвая вода…

А. Петрович:

- Колорадский.

Николай:

- Еще колорадского жука убивать.

А. Петрович:

- Я вам скажу так. Как человек деревенский, я этих колорадских жуков столько собирал в жизни. Потом чего мы с ними ни делали – и сжигали, и все. Их же просто и не уничтожишь еще. Колорадские жуки – это огромная проблема. Поэтому ваш эксперимент очень сильно многим поможет, друзья. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за отзыв, друзья. Если есть еще кто-то на связи, давайте примем в этой части программы.

А. Челышев:

- Да, мы постараемся. 8-800-200-97-02 – телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber: 967-200-97-02. 967-200-97-02. Тоже вопросы присылайте. И отзывы в первую очередь. Андрей, ну, а пока давай еще несколько слов о продукте. По-моему, ты еще ничего не говорил об ионизаторах, очистителях, увлажнителях воздуха «Акваком Спа».

А. Петрович:

- Да, друзья, у нас есть два вида продуктов. Одни продукты, которые нас поддерживает Минздрав и дает нам медицинские сертификаты, что это приборы медицинской тематики. Это ионизатор, очиститель, увлажнитель, осеребритель воздуха «Акваком Спа Аква». Что это такое? Ну, это космический корабль в прямом смысле. Да, в действии. Выглядит как космический корабль, на пульте управления. Носик такой оттуда идет холодный пар. Но пар не простой, а пар, обогащенный аэроионами серебра. То есть это и ионизатор, это и увлажнитель, это и осеребритель, это и очиститель. Это климатический комплекс. То есть комплексный подход, совмещающий в себе несколько важных и нужных функций. И здесь есть сертификат Росздрава, друзья. Росздрава, который говорит нам о том, что для людей, у которых нет аллергии на серебро и нет аллергии на влажный воздух, этот прибор показан и нужен. Я считаю, что он нужен каждому, каждому.

У меня такие приборы работают и в офисе, и дома. Почему? Сами знаете, встаете иногда с утра, а там такие корки в носу. Да, корки засохшие. От чего это всего. От сухого воздуха, от отопления. Когда будут работать кондиционеры, там другая беда. То есть в первую очередь будут вирусы и бактерии все время летать. Люди заходят в кондиционер или там в помещение, а потом в тепло, уже у нас ожидается в Латвии на следующей неделе +20 градусов, друзья. + 20 градусов. А сейчас морозы ожидаются, завтра-послезавтра. Вот такие перепады. Как у людей бывают перепады давления, так и у природы, да, перепады.

Но я советую вам, чтобы все эти перепады не шли вам на вред, а шло только на пользу, чтобы ваши маленькие дети новорожденные были здоровы, чтобы вы дышали чистым воздухом увлажненным дома, не важно, что там за окном, чтобы этот прибор и охлаждает воздух, если туда залить холодную воду, еще лед добавить. Этот прибор и очищает воду, которую вы заливаете. Поэтому я советую вам его взять. Так он стоит 35 тысяч рублей. Сегодня его можете заказать за 21 тысячу рублей и получить еще подарки. Но у нас есть отзыв. Давайте его послушаем.

А. Челышев:

- Евгений, город Ростов-на-Дону. Евгений, здравствуйте.

Евгений:

- Я единственное, у меня прибор этот «Аквалайф», это вода, воду делать, уже три года. Но вот этот воздух, увлажняет, серебрит, он поменьше. И два еще прибора есть – воздухоочистители такие, ну, знаете.

А. Петрович:

- Что скажете? Времени мало. Что скажете о нашей продукции?

Евгений:

- Я единственное что хочу сказать, что мне мертвая вода, я удивился, я много лет у меня мой палец на левой руке… ноготь, был грибок какой-то. Вот этими мазал, я там покупал там по 400 рублей, ни хрена. А сейчас уже не совсем, но уже практически на 85 % восстановился ноготь. И когда мертвой водой вот ноги, начинаются там грибки, чесаться, прекрасно. Протирать надо только еще и обувь мертвой водой.

А. Петрович:

- Вы считаете, у вас приборы наши окупились уже? Раз у вас есть вся линейка. Ионизатор воды, увлажнитель воздуха, ионизатор воздуха. А корректоры давления есть?

Евгений:

- Нет, корректора давления у меня нет.

А. Петрович:

- Ну, это еще в будущем. Сегодня тем более что у нас есть новый прибор – корректор давления, который стоит от 7777 рублей. Да, и дается тоже на тестовый период – на 30 дней. Это тоже медицинский прибор от компапнии «Дэнас». Он так и называется «Дэнас Кардио». Что вы посоветуете людям? Стоит ли брать нашу продукцию на тест? Есть ли здесь обман?

Евгений:

- Я вам посоветую то, что стоит брать продукцию – это сто процентов. А вот этот корректор давления, как его приобрести?

А. Петрович:

- Все просто. 8-800-505-08-55. Давайте вы тогда отключайтесь, а я расскажу. Расскажу, как приобрести корректор давления. Значит, любую нашу продукцию можно приобрести или через интернет, позвонив, зайдя на наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ или иммунитас.лайф, если вы находитесь в Европе. Но в Европе цены гораздо дороже, чем в России. Да, примерно на 50 % сейчас они дороже, чем в России. Иммунитас.лайф. Но в России вы можете прямо сейчас позвонить по телефону: 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55.

Друзья, сразу, может быть, дозвониться не получится. Потому что у нас очень большое число заказов. А после эфиров их еще больше. И операторы не справляются. Наши прекрасные дамы и наши прекрасные джентльмены, да, не справляются с таким большим количеством звонков. Поэтому приношу вам извинения, если вас вдруг не очень сильно там обслужат и оближут. Мы уже перестали работать телефоном доверия. Вынуждены перестать работать телефоном доверия. И теперь по полчаса, по часу мы вас не консультируем, как раньше. То есть выговориться мы вам не даем. Это мой личный приказ: не более двух минут консультация должна длиться. Потому что у нас на линии ожидает иногда одновременно сто человек. Сто человек, представьте. Поэтому, если сразу не получилось дозвониться по телефону 8-800-505-08-55, запишите этот номер: 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55. 505-08-55. Позвоните через час, через два, через три. Мы работаем с 9 утра до 8 вечера по московскому времени. С 9 утра до 8 вечера. 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55. Звоните, заказывайте.

Всю свою продукцию мы даем на тестовый период. Или на три месяца, если это не медицинская техника, или на 30 дней, если это техника с медицинскими сертификатами. И в течение тестового периода вы все поймете, работает это или нет. Но возвратов у нас всего даже меньше 1 % сейчас. Меньше 1 %.

А. Челышев:

- Продолжим через несколько минут, друзья. Еще, наверное, сможем принять один-два ваших отзыва по телефону: 8-800-200-97-02.

А. Челышев:

- На финишную прямую разговора о чистой воде мы выходим. Андрей Петрович по-прежнему на связи со студией. Официальный представитель российского и европейского заводов-изготовителей ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Андрей, давай еще, наверное, отзыв один примем. Потому что человек ждет. И ждет давно.

А. Петрович:

- Давайте.

А. Челышев:

- Юрий, здравствуйте. Откуда вы?

Юрий:

- Добрый день Антон, добрый день Андрей Михайлович. Москва, Юрий Григорьевич. 88 лет мне. Инвалид второй группы.

А. Петрович:

- Красивая цифра – две восьмерки. Это значит, лента Мебиуса. Бесконечность.

Юрий:

- Да. Хочу вам сказать, что 20 лет мучился изжогой. Зверская изжога мучила так, не знаю, как, столько таблеток принял, столько денег израсходовал на эти таблетки за 20 лет. И мне в прошлом году подарил сын приемничек небольшой. И я впервые в жизни услышал рекламу по «Аквалайфу». Впервые в жизни услышал. Ну и чего-то так пропустил мимо ушей. А потом услышал, как мужчина сказал, что он от изжоги избавился. Ну и меня петух клюнул, я и купил. Прошлый год, в октябре купил этот прибор. И вот, вы знаете, я столько за двадцать лет денег израсходовал на эти таблетки, что я мог бы два прибора купить раньше. И сейчас вот я уже пью эту воду щелочную. Изжога – как будто бы у меня ее вроде бы и не было. Хотя у меня зверская кислотность была в желудке, сильнейшая изжога. А сейчас изжоги нет. Сам удивляюсь, как это, от этой воды. Но я, правда, воду пью без… Захотел пить – пью. А в основном придерживаюсь так, чтобы полчаса, заранее, до еды. И на ночь по стакану.

А. Петрович:

- А самый важный прием – это прием с утра. Это натощак с утра.

Юрий:

- Утром я натощак пью. А так в течение дня пью. Захотел пить – пью. А так – за полчаса до еды. Ну вот у меня ноги опухали после. Я стал воду эту пить, сейчас смотрю на свои ноги – не узнаю свои ноги. Раньше они были как кабачки толстые, а сейчас в ступнях ноги стали нормальные. После воды. Пью воду, потому что часто мочусь. Очень хорошо помогает. Очень большое спасибо за эту воду и за этот прибор. Голова была – всякие там на голове лепешки, болячки. Стал прыскать. Купил эти два опрыскивателя и опрыскиваю голову кислотной водой и живой водой. И все лицо опрыскиваю. И после бритья опрыскиваю. Раньше было раздражение на лице после бритья электрической бритвой, сейчас уже ничего. Соседка говорит: а чем ты, каким кремом мажешься лицо, что у тебя чисто стало? Вот такие дела. Советую всем прибор покупать. Очень нужная штука. Очень хорошая. Я не подсадная утка. Очень прибор. Убедился сам за четыре месяца. Кислотность пропала. Давление у меня, правда, пониженное. Но ничего. Андрей Михайлович, у меня к вам личный вопрос.

А. Петрович:

- Да.

Юрий:

- А вы знаете, почему вас назвали Андрей Михайлович?

А. Петрович:

- Не знаю.

Юрий:

- Я вам объясню. Вы божий человек, богом посланный на землю. Андрей – Андрей Первозванный, божий дух в вас. И Михайлович – это архангел Михаил. Божий дух в вас. Вы божий человек. Вы помогаете людям своими приборами лечить болячки. Всякие разные болячки. Очень хороший. Молодец, спасибо, божий человек, вам за ваш прибор.

А. Петрович:

- Спасибо большое. Спасибо, конечно, за теплые слова. Ну, друзья, я считаю, что я всего лишь проводник. Потому что в первую очередь это те технологии, которые мы потеряли. Мы много чего потеряли, потеряв Советский Союз. Многие люди потеряли совесть. Многие люди потеряли деньги. Практически все потеряли свои сбережения. И государство не пытается нам их отдать. Хотя, я считаю, начинать-то нужно было с жителей государства. Сколько денег обесценилось у людей, которые лежали именно на счетах. Но, друзья, вот наша продукция - она не обесценится. Она будет нужна всегда. И сегодня, и завтра, и послезавтра.

Это ионизатор и очиститель воды «Аквалайф Спа Аква», который готовит воду щелочную, кислотную, серебряную, водородную. В ней надо вымачивать овощи и фрукты, рыбу, мясо. Это будут другие продукты. Ожоги, ранки, язвочки. Как бы ни называлось ваше заболевание, повышенное давление, повышенный сахар в крови. Вы сегодня все слышали сами. все сами! И вы сами должны понимать, что это работает. Это работает.

Вот все люди, которые звонили в эфир, это не какие-то подставы. Это все живые люди, такие же, как и вы. И невозможно давать продукцию на тестовый период, которая не работает. Все рассказать вам сегодня не успел. Но скидки у нас и на корректоры давления. Есть новый корректор давления. И на увлажнители воздуха, и на ионизаторы воды. И подарки. Сегодня скидки до 50 %, друзья. Я думал, уже закончим скидки, сделаем такие же цены, как в Европе. Но когда я слышу такие отзывы, друзья, я все, что могу сделать, это сделать вам скидки. Сделать скидки. Плюс дать вам эту продукцию на тест. Плюс дать вам в подарок энциклопедию пищевых растений, дать вам в подарок комплекс трав «Антивирусный» который называется.

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