2020-05-18T22:56:26+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Манипулировать статистикой у нас умеют и плато устроить тоже могут

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают ситуацию с эпидемией коронавируса в Дагестане, выплаты медицинским работникам, возбуждение уголовных дел из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» и интервью Игоря Стрелкова

Олег Кашин: Манипулировать статистикой у нас умеют и плато устроить тоже могут

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