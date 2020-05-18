Олег Кашин: Манипулировать статистикой у нас умеют и плато устроить тоже могут
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают ситуацию с эпидемией коронавируса в Дагестане, выплаты медицинским работникам, возбуждение уголовных дел из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» и интервью Игоря Стрелкова
Олег Кашин: Манипулировать статистикой у нас умеют и плато устроить тоже могут
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