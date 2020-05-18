2020-05-18T11:20:46+03:00
Гости из будущего

Гости из будущего. Голосовые помощники с Яндексом

«Хорошие программисты получают трехзначные суммы» — цитата нашего спикера из подкаста «Гости из будущего»

Гости из будущего. Голосовые помощники с Яндексом

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ИД «Комсомольская правда» в рамках проекта «Урок цифры» подготовил серию подкастов «Гости из будущего», направленную на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Сегодня — о голосовых помощниках.

Кто и как обучает голосовых помощников, в каких сферах они будут востребованы и как голосовой помощник может помочь учителю на уроке?

Сегодняшние дети могут стать теми специалистами, кто будет отвечать на эти вопросы с легкостью. Профессия программиста голосовых помощников — одна из самых востребованных и перспективных, сейчас такие специалисты нарасхват и будут востребованы в будущем.

В подкасте «Гости из будущего» расскажем, какими чертами должен обладать ваш ребенок, чтоб стать таким специалистом и попасть в счастливое число самых популярных профессий будущего.

О профессии рассказывает академический руководитель программ по информатике и программирования Яндекса Александр Поволоцкий.

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