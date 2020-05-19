19 мая. День рождения Всесоюзной пионерской организации, первое выступление Томаса Эдисона по радио, премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 мая. День рождения Всесоюзной пионерской организации, первое выступление Томаса Эдисона по радио, премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер»
00:00
00:00
19 мая. В этот день в разные годы:
1922 год - создание Всесоюзной пионерской организации.
1926 год - Томас Эдисон впервые выступает по радио.
1980 год - премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер».
1996 год - впервые арестован преступник с помощью интернета.