2020-05-19T00:04:08+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 мая. День рождения Всесоюзной пионерской организации, первое выступление Томаса Эдисона по радио, премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 мая. День рождения Всесоюзной пионерской организации, первое выступление Томаса Эдисона по радио, премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер»

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19 мая. В этот день в разные годы:

1922 год - создание Всесоюзной пионерской организации.

1926 год - Томас Эдисон впервые выступает по радио.

1980 год - премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер».

1996 год - впервые арестован преступник с помощью интернета.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
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12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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