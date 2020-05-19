Большая часть предприятий России вернется к работе к 20-м числам июня, в Московском регионе почти в 5 раз упал уровень циркуляции коронавируса, в Китае началась повторная вспышка коронавируса
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Большая часть предприятий России вернется к работе к 20-м числам июня, в Московском регионе почти в 5 раз упал уровень циркуляции коронавируса, в Китае началась повторная вспышка коронавируса
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