19 Май 2020 2020-05-21T21:32:40+03:00

Вода, полезная для здоровья 00:00 00:00

А. Челышев:

- Мы начинаем разговор о чистой воде, на связи со студией официальный представитель российского и европейского заводов-изготовителей ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрей Петрович. Он выходит на прямую связь со студией из своего рижского офиса. Андрей, добрый день!

А. Петрович:

- Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, уважаемый ведущий, а также все сотрудники радиостанции «Комсомольская правда». Ну что, друзья, сегодня целый час мы будем вместе резать правду-матку, принимать ваши отзывы, а также рассказывать о нашей продукции. И та модель, которую мы предлагаем брать, нашу продукцию, правдивее ее быть не может. Поэтому мы и на радио «Комсомольская правда», друзья. В течение трех месяцев вы тестируете нашу продукцию на себе, на домашних животных, на растениях, на всем том, что нуждается в воде, воде щелочной, обладающей антиоксидантными свойствами, в воде кислотной, обладающей бактерицидными свойствами и убивающей вирусы и бактерии. То есть, это дезинфицирующее средство, а также в воде серебряной, которая в разных растворах может быть приготовлена – в ионизаторе и очистителе воды Аквалайф СпаАква https://spaaqua.ru/ как для наружного применения, то есть, для обработки поверхностей, потому что серебро… и меня, кстати, очень сильно ругали, что я не говорю о серебре, потому что серебро убивает более 650 вирусов и бактерий, друзья. Более 600 вирусов и бактерий! Поэтому серебряная вода для наружного применения отлично подходит, для обработки всего, для убийства вирусов и бактерий, что сейчас очень важно, а также для внутреннего применения. В нашем приборе – ионизаторе и очистителе воды Аквалайф СпаАква вы можете приготовить воду щелочную, в которой вымачиваются овощи и фрукты. Вымачивайте мясо, рыбу – все, что вы кушаете, вымачивайте. Сегодня мало мыть помидоры, мало мыть огурцы, мало мыть яблоки, их нужно вымачивать, чтобы нейтрализовать вредное воздействие химических веществ, на которых их сегодня выращивают, плюс которыми их еще обрабатывают, для того, чтобы как можно дольше они хранились в магазинах. Все это попадает в наш организм и это не совсем полезно для нас. Не совсем. Поэтому положите помидорчики в ионизированную щелочную воду на сутки или на 12 часов, или хотя бы на три часа, и посмотрите, - вода будет покрыта масляной пленкой. А помидорки будут такие вкусные на вкус, вкусные-превкусные, и, самое главное, очень полезные. Потому что вот эта масляная пленка и все то, что нехорошее содержится в помидорах, да и в любых овощах и фруктах в виде нитратов, в виде пестицидов, в виде разной нехорошей химии, - хорошая она только для того, чтобы убивать каких-то там грызунов или какие-то сорняки убивать – это хорошо. Но для нас это не совсем хорошо, мягко говоря. Поэтому лучше вымачивать все. Попробуйте вымочить хоть раз мяско, вымочить хоть раз курочку, вымочить хоть раз рыбку, или вымочить овощи и фрукты – любую еду, которую вымачивать можно – и вы увидите, насколько изменится вкус ваших привычных овощей. А если приготовить супчик на ионизированной щелочной воде, да, вода потеряет свои антиоксидантные свойства, но вкус супа будет просто потрясающим, друзья! Да и вкус воды ионизированной щелочной, которая готовится из обычной водопроводной воды, или любой другой питьевой воды, соответствующей ГОСТу и санпин, будет потрясающей! Такой вкусной воды вы не пили. Или пили где-нибудь на курорте. Или же пили, когда были, например, возле горы Арарат или любой другой горы, где вода сначала испаряется, и сегодня она испаряется гораздо лучше, чем раньше, потому что самолетов-то летает меньше, ведь они ж там это топливо, керосин авиационный, с водой-то перемешивается, по моему сугубо личному мнению, оценочному суждению, да, так вот, вода испаряется, потом она выпадает в виде осадков, кристаллизируется в виде снега и из шапок всех гор во всем мире начинает течь, друзья, начинает течь. И вот, если взять стаканчик или ладошкой прямо зачерпнуть эту водичку, прямо там, где она тает, возле именно кто живет там, в горах, в подгорьях, выпить ее, то вот эта вода будет обладать антиоксидантными свойствами и, разумеется, она будет щелочная, и, разумеется, она будет очень полезна для вашего организма. Но, что происходит дальше с водой? Что происходит дальше с водой, я сейчас вам расскажу, но сначала прочитаю наши реквизиты в России.

ООО «Фабрика здоровья», наш юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, ул. Театральная, д. 10, офис А217. Наш ОГРН 1165040055575.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780452" frameborder="0"></iframe> Вода, полезная для здоровья. 19.05.2020.

Итак, друзья, чистая вода – это вода, которая растаяла, вернее, сначала испарилась, очистилась тем самым, потом вернулась на землю, такой круговорот воды в природе, выпала в виде осадков, чтобы вернуться на землю, потом она растаяла и вот река начинается отсюда. Все реки начинаются с гор. Как говорил Высоцкий, «лучше горрр могут только горрры». Так вот, водичка, тоже лучшей горной водички может быть только горная водичка. Но, что происходит с ней дальше, друзья? Первый город на ее пути – люди попили водичку, помыли посуду моющими средствами, что-то еще сделали, сходили в туалет, эта водичка ушла и попала куда? В очистные сооружения. Очистные сооружения очистили эту воду, дальше речка потекла, чистая, полная жизни. Там второй город на ее пути, опять люди помыли посуду, постирали белье, какие-то, может быть, автосервисы сменили моторные масла, что-то еще там какие-то химические лаборатории сделали… Третий город на пути воды – она опять течет, опять помыли, постирались, еще ее разбавили с чем-то, еще какую-то информацию в воду загрузили. Опять она прошла очистные сооружения, четвертый город на ее пути, потом пятый, десятый, двадцатый, тридцатый, пятидесятый… И вот как раз водичка уже попадает в море. И я сейчас нахожусь в Латвии, где есть Балтийское море, взморье оно называется… почему взморье? Очень долго идти до того, как будет глубина. Так вот, представьте, какая вода из реки Даугавы или как она называется в Беларуси, где она течет, Двины, не знаю, как она называется еще дальше, но берет она все равно начало высоко в горах, - что происходит с этой водой? Сколько раз она прошла через это кольцо загрязнения и очистки? И что с этой водой будет, друзья? Помогут ли очистные сооружения очистить ее от разных веществ? Есть многие факты и многие комментарии специалистов, что вода очищается не полностью. И что вода содержит в себе вот ту информацию, впитывает в себя, которую она получает по ходу ее загрязнения и опять очистки, многократного загрязнения и многократной очистки, что она впитывает в себя. Так вот, ионизация воды – это технология обнуления. Для России эта технология сейчас актуальна, да, так вот, можно обнулить не только то, что обнуляется в России, но можно обнулить и воду, друзья. Каким образом? Просто запустив процесс электрохимической активации воды. То есть, ионизатор воды, или как он назывался в Советском Союзе, когда эта технология была абсолютно официальной, абсолютно медицинской, и такие приборы продавались в каждой аптеке Советского Союза под названием «активаторы воды», и такая вода продавалась тоже в Советском Союзе под названием «активированная вода». Сегодня эти приборы называются ионизаторы воды. В слово и активаторы, и ионизаторы есть ответ на вопрос, что же это такое. Что такое активатор? Это значит, что он делает эту воду активной, значит, делает ее более легче усвояемой, более полезной, более эффективной. Ну а ионизатор воды отвечает на самый главный вопрос – что такое ион? Это атом, который имеет или слабоположительный, или слабоотрицательный заряд. Так вот, сегодня мы поговорим об ионизированной щелочной, ионизированной кислотной, ионизированной серебряной и ионизированной водородной воде. Так же поговорим о корректорах давления и ионизаторах воздуха, увлажнителях и осеребрителях воздуха.

Друзья, у нас остается в этой части меньше двух минут, но каждый из вас может прямо сейчас зайти на наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ или на наш новый европейский сайт, потому что мы уже получили сертификат европейского производителя и засертифицировали прибор, пройдя все инстанции в Европе и доказав, что наш прибор он является одним из лучших в своем классе, друзья. Хотя бы, по крайней мере, на тех условиях, что мы вам его даем. А даем мы вам его на трехмесячный тестовый период. И каждый человек в течение трехмесячного тестового периода убеждается сам, работает эта технология или не работает. Но, друзья, я готов сегодня принимать ваши отзывы, без подарков, подарков мы дарить не будем, для того, чтобы как можно больше людей смогли дозвониться до нас и вообще я придумал конкурс. Друзья, конкурс, где каждую неделю мы будем разыгрывать ионизатор и очиститель воды Аквалайф СпаАква, корректоры давления, а также ионизатор, увлажнитель, осеребритель и очиститель воздуха АквакомСпаАква. Климатические комплексы. То есть, нашу продукцию каждую неделю каждый из вас сможет выиграть. Что нужно сделать? Всего лишь написать рассказ, зачем вам нужна наша продукция или написать отзыв о нашей продукции, если она у вас есть. Но прямо сейчас вы можете зайти на наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ или наш новый европейский сайт immunitas.life – что обозначает «иммунитет – это жизнь». И это так и есть. И позвоните прямо сейчас по телефону горячей линии 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55. Запишите этот номер – 8-800-505-08-55. Ну и звоните нам в эфир, мы ждем ваших отзывов.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде с Андреем Петровичем, официальным представителем российского и европейского заводов-изготовителей ионизаторов и очистителей воды Аквалайф. Друзья, 8-800-200-97-02 – это телефон прямого эфира для всех тех, кто хочет прямо сейчас оставить свой отзыв, и, Андрей, я предлагаю начать сразу принимать телефонные звонки, потому что желающих уже довольно много. Сергей, вы первый, здравствуйте, откуда вы?

А. Петрович:

- Я только на одну секундочку – расскажу о том, что сейчас в моей жизни меняется. Я добавил еще больше воды в свою жизнь. Теперь каждый день я встаю в 6 утра…

А. Челышев:

- Как? Куда еще больше, Андрей?

А. Петрович:

- …а уже в половине седьмого я плаваю в бассейне. И, ты не представляешь, насколько я ловлю кайф, плавая в воде. Почему? Потому что у нас теперь можно только плавать двоим на одной дорожке, и никто тебе не мешает. Ты плывешь, набираешься позитивом и скидываешь лишние килограммы. Употребляя ионизированную щелочную воду и занимаясь спортом. Ходьба ли это, бег ли это, отжимание, подтягивание, какая-то гимнастика, физкультура или плавание – я вам советую, друзья, начать и добавить в свою жизнь ионизированную щелочную воду. Почему? Ну, любой человек, который начинает заниматься спортом, после долгого перерыва или, например, он начинает активно что-то делать, хоть даже он спортсмен, он знает, что у него потом болят мышцы. Что такое боль в мышцах? Это выделяются молочные и пировиноградные кислоты. Ионизированная щелочная вода их очень быстро и эффективно нейтрализует. Поэтому, уважаемые спортсмены, мастера спорта, любители, профессионалы, обратите внимание на нашу продукцию, это работает. Ну, давайте обратим внимание на отзывы.

А. Челышев:

- Сергей, здравствуйте, откуда вы?

Сергей:

- Приветствую вас всех. Я из Тюмени, меня зовут Сергей, мне 56 лет. Хочу поделиться своими мыслями о ионизированной щелочной воде. Признаюсь сразу, у меня нет прибора, так как я первый раз о нем услышал из вашей же программы примерно года полтора назад. И я, как, наверное, и большинство, честно говоря, с недоверием к этому отнесся, но меня заинтересовало единственное то, что люди стали звонить, вот так же с отзывами, и называть те свои болячки, от которых они постепенно избавлялись. Ну, примерно, наверное, полгода я слушал и все думал – ну, не могут же все люди обманывать, в конце концов. И я начал это все дело как бы восстанавливать с самого начала. Прочитал все, откуда она взялась, эта вода, и первое, что мне очень понравилось, и удивило приятно – это как реагируют, как вообще на эту воду реагировали насекомые, там бабочки, стрекозы, ведь они на простую воду так не реагировали, а ведь животных вообще не обманешь, не заставишь их пить или есть то, что они не хотят. Это вот был первый такой приятный сюрприз. Я начал изучать это все дело и вот сегодня, буквально месяца три-четыре назад я… дело в том, что, ну как изучать? У меня нет лаборатории, у меня нет таких вот условий, но я прочитал очень много отзывов людей и в интернете, и вот с вашей программы, и я пришел однозначно к выводу, что вода, она делает две большие вещи для нашего организма. Первое – это она восстанавливает обмен веществ. И вторая – защелачивает наш организм. По моим наблюдениям, это уже длится, наверное, лет 13, я сам как бы слежу за своим иммунитетом, тем более, образование у меня первое биологическое, я знаю точно, что причины практически всех наших заболеваний, за исключением травм, за исключением, когда люди рождаются уже с какой-то патологией, там очень сложно как бы лечить, остальные все… вот живет человек, ничем не болеет, и вдруг у него начинаются какие-то недуги. Так вот, причиной практически всех заболеваний я считаю, что их всего три. Это дефицит микроэлементов – первая причина, вторая – зашлаковывание нашего организма и третья – это закисление нашего организма. Так вот, нет, я точно знаю, и с врачами даже разговаривал, нет ни одного лекарственного средства, нет ни одной врачебной процедуры, которая бы почистила наш организм так, как это сделает сам организм. И только за счет двух особенностей нашего организма. Это хороший обмен веществ и высокий метаболизм клеток – жизнедеятельность клеток. Поэтому я вот на сто процентов уверен, что две причины именно вот – зашлаковывание нашего организма и закисление это вот устраняет эта вода. Но она не сама это устраняет, это не лекарство. Она просто помогает организму восстановить обмен веществ, а вот уже за счет обмена веществ и высокого метаболизма клеток наш организм самоочищается. А из-за этого ведь очень много заболеваний. Я обязательно буду заказывать и покупать, даже не один прибор, родителям обязательно куплю, - так что всем советую… Понимаете, ведь наше здравоохранение основывается у нас на симптоматических препаратах. Устраняются на время, глушатся симптомы заболевания, но не причина. Причину наш организм сам исправит, ему самое главное нужно правильно помочь. Ключевое слово – правильно.

А. Петрович:

- Скажите, пожалуйста, а чем вы именно минерализируете ваш организм? Вот я бы хотел посоветовать гималайскую соль, в которой содержится более 200 минералов. Это очень хорошее средство. Она как соль, но в то же время это совершенно не соль. Это более 200 видов разнообразных полезных для нас минералов. А вы как свой иммунитет восстанавливаете?

Сергей:

- Я очень просто. 13 лет назад получилось так, что я вообще как бы… у меня активный образ жизни – рыбалка, охота, никогда не курил, с пятого класса занимался легкой атлетикой, и в армии занимался спортом. Я вообще думал, я никогда не буду болеть какими-то заболеваниями. Ну, как, наши врачи говорят, что – ведите правильный, здоровый образ жизни – я так и делал в принципе. А тут в 43 года у меня – простатит. Вы знаете, сходил к врачу, выписали мне таблетки, уж не помню названия, там два вида каких-то было. Пью пять дней – абсолютно не помогают, и совершенно случайно я наткнулся на статью одного нашего в интернете, в разделе «Наука», одного нашего микробиолога, он там объясняет, она называлась «Роль микроэлементов в нашем организме». Статья огромная, я несколько раз ее перечитывал… В общем, я свой простатит вылечил за три дня, без таблеток. Дело в том, что дефицит микроэлементов – это тоже одна из причин наших очень многих заболеваний. У нас же с вами идет обновление на клеточном уровне каждого органа на протяжении всей жизни. Вот мы с вами родились, ребенок как только начал есть твердую пищу, у нас запускается процесс обновления на клеточном уровне каждого органа. У нас с вами не обновляются только зубы – все остальное обновляется. Мы с вами рождаемся с одним сердцем, печенью, почками и всем остальным, а в мир иной мы уходим с совершенно другим сердцем. Поэтому микроэлементы – это строительный материал наших клеток каждого органа. И дефицит микроэлементов у вас с вами приводит…

А. Петрович:

- А что за средство было?

Сергей:

- Я устраняю дефицит микроэлементов и делаю это периодически, тоже до фанатизма не надо доводить, я употребляю цветочную пыльцу – у ней 45 микроэлементов и пью периодическое каменное масло – там 72. В забайкальском каменном масле – 72. И все. И я уже забыл вообще, как болеть, особенно вирусными заболеваниями. Я это случайно узнал. После того, как я начал употреблять вот эти два природных продукта, я года через три, года три прошло, я заметил, что я перестал болеть гриппом, ОРЗ, ОРВИ, хотя до 43 лет я не помню ни одного года, чтобы я там не подхватил где-то грипп или ОРЗ какое-нибудь. Поэтому я на сто процентов уверен, что эти три причины – дефицит микроэлементов, зашлаковывание, закисление – это причины практически 98-99% наших заболеваний.

И еще. Дело в том, что вот микроэлементы и витамины, которые мы в себя поставляем, должны быть сто процентов природного происхождения. Синтетику наш организм не усваивает вообще. В принципе, вот в двух словах то, что хотел сказать. А вода – я сто процентов уверен, что вода она не лечит, да, это и не лекарство, но она восстанавливает обмен веществ. А обмен веществ уже запускает, как говорится, схему очищения нашего организма.

А. Петрович:

- Спасибо вам большое за отзыв. Я вот для себя много чего важного почерпнул по поводу цветочной пыльцы и по поводу каменного масла. Я даже вот себе это все куплю. Просто чисто для того, чтобы это пить. Действительно, вода очищает, микро и макроэлементы нам нужно получать. Друзья, что я хотел сказать? Вот отзыв Сергея подтолкнул меня на такую мысль. Я уже давно об этом думал. Мы сделаем конкурс. Я предлагаю сделать конкурс, и этот конкурс будет еженедельный, с подведением итогов, например, в субботу на радио «Комсомольская правда». Какой конкурс? Вы пишите, для чего вам нужен наш прибор, или вы пишите, чем помог вам наш прибор, и мы вместе с Антоном будем выбирать троих победителей из всех писем, что нам придут – у нас же еще на других СМИ идет реклама – и дарить подарки. Зачитывать эти письма и дарить подарки. Поэтому каждый из вас может в этом принять участие, просто найдите меня в Инстаграм, если у вас есть Инстаграм, или зайдите на наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ – мы уже завтра или, может, даже сегодня опубликуем правила участия в конкурсе. Все, что требуется от вас, это просто написать, зачем вам нужны наши приборы. И мы подарим одному из вас ионизатор и очиститель воды АквалайфСпаАква или ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха АквакомСпаАква или корректор давления. Поэтому заходите или прямо сейчас позвоните и закажите нашу продукцию на тестовый период по телефону 8-800-505-09-55.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде. На связи со студией Андрей Петрович – официальный представитель российского и европейского заводов изготовителей ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Андрей, попрошу тебя еще раз рассказать о конкурсе эссе, короткий рассказ о том, почему именно вы должны стать обладателем ионизатора и очистителя воды «Аквалайф». Или других приборов, которые согласно решению Андрея, будут разыгрываться в этом конкурсе.

Итак, Андрей, еще раз расскажи об условиях.

А. Петрович:

- Это просто пришло мне сейчас в голову, потому что у людей очень много историй. Информации. Люди не могут дозвониться все в эфир. И они звонят тогда мне на телефон. И говорят: Андрей Михайлович, я не могу оставить отзыв о вас. Не могу дозвониться. Потому что звонки идут со всей России. И вот я придумал такой конкурс. Не знаю, какое название дать. Вообще, сегодня День пионерии, насколько я знаю. А я пионер. Антон, ты был в пионерах?

А. Челышев:

- Нет, я только до октябренка успел дожить.

А. Петрович:

- Тебе не повезло.

А. Челышев:

- Страна исчезла.

А. Петрович:

- Мне повезло быть пионером. Но комсомольцем… Страна исчезла, да. Поэтому я на шаг выше тебя. Друзья, поздравляю вас с Днем пионерии, потому что «Комсомольская правда» - это в начале «Пионерская правда». На эту газету я был подписан в Советском Союзе. И в этой газете «Пионерская правда» была статья «Неожиданная вода» под авторством Латышева. Так же, как и в журнале «Рационализатор и техник».

Кстати, Антон, у нас человек нам предоставил именно точные данные средств массовой информации советской, где написаны были технологии электрохимической активации, которые даже применялись, знаешь, для чего? Для приготовления творога. И чтобы молоко не кисло совсем. Ионизированное молоко, оно не киснет. Из него готовится творог очень быстро. Так же технологии, а все мы в скором времени все опубликуем, огромное спасибо автору, человеку, который нам дал точные ссылки, это его личная подписка на журнал «Рационализатор и техник». Вернее, «Изобретатель и рационализатор», а так же ряд других статей в газетах, которые были опубликованы в Советском Союзе. Все это скоро будет на наших сайтах https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ И мне пришла такая мысль. Для тех людей, кто не знает, вы знаете, многих мы достали большим количеством рекламы. Но рекламы, когда много, она дешевле для нас. Во-первых, радио. Это интересно. Потому что радио получает определенную сумму денег, определенный бюджет. Нам это интересно, потому что мы получаем большую скидку. Если мы берем большой бюджет ведь оптом, реклама всегда стоит дешевле. Но так же главное, что в стоимость рекламы, а многие спрашивают, сколько в нашем приборе стоимость рекламы? Я хочу сказать, в среднем 5 тысяч рублей. Вот стоимость рекламы в нашем приборе во всех СМИ: в телевизионной рекламе, в рекламе в интернете, в газетной средняя стоимость пять тысяч рублей. И первое, что я вам хочу предложить. Стать нашими дилерами. И эти пять тысяч рублей, Антон, не напрягайся, мы рекламу не снимем. Но хочу вам предложить, так как сейчас работой будет не просто, по моему мнению, а наша тема – это тема, которая, действительно, технология будущего. Ведь такой прибор нужен в каждой семье. В каждом офисе. В каждом доме. В каждом магазине. Ведь если говорить о том, сегодня мы вот скоро заказали такие бесконтактные, которые, как он? Руки мыть есть бесконтактные штучки, которые пшикают.

А. Челышев:

- Санитайзер.

А. Петрович:

- Санитайзер. Вот в скором времени они придут. И мы предлагаем вам, коммерческие структуры, люди, которые владеют магазинами, владеют бизнесом или работают в этих магазинах, взять нашу продукцию на тест. Сегодня ведь магазин, ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха там стоять должен. Кислотная вода там должна быть. В каждом магазине. И, конечно, щелочная вода для приема внутрь, потому что в современном мире, друзья, нравится вам это или не нравится, выживут люди только с сильным иммунитетом.

Да, наша продукция не доступна для всех. Но возвращаясь к вопросу Антона, я расскажу вам, друзья, что, в первую очередь, каждый из вас сегодня может написать или письмо, если нет интернета, или написать, найти нас в инстаграм, найти нас в социальных сетях. Наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ . Наш инстаграм akvalife.club. Подписаться. И опубликовать это письмо. Да, и лучшие письма каждую неделю, начиная не с этой, а со следующей, они будут зачитываться мною, что можно публиковаться в наших информационных сайтах, на наших социальных сетях. И три лучших, по нашему мнению, рассказа, для чего вам нужен наш прибор, мы наградим ионизатором воды, ионизаторов увлажнителем осеребрителем воздуха «Aquacom Spaaqua» и корректором давления. Вот такой конкурс мы собираемся провести в течение целого месяца. Поэтому поддержите нас. Правила мы скоро придумаем. Я думаю, что уже завтра правила конкурса точные я вам сообщу.

Ну, а давайте пока принимать отзывы.

А. Челышев:

- Да. Кто у нас на очереди? Галина, здравствуйте. Откуда вы?

Галина:

- Я с Новоалтайска.

А. Челышев:

- Слушаем вас, Галина.

Галина:

- Алтайский край, город Новоалтайск. Зовут меня Галина Александровна. Мне 81 год. Я православная христианка. Говорю вам правду и только правду. Без всяких прикрасок. Хочу рассказать вам историю живой и мертвой воды. Дальней давности еще, когда еще не было приборов. Это для сомневающихся и туговерующих в эти приборы и прочих.

Годы были где-то 85-87, 90-й. Вот так. В нашем доме, где я живу уже почти пятьдесят лет, жила семья Бекенковых. Мама, дочь и мальчик лет четырех. Сережа. Моего внука звали Михаил. Они играли вместе во дворе. И вот день, второй, третий, Сережи нет. Увидев бабашку Таисию, я ее спросила, а где же Сережа? Почему его нет? Она заплакала. Махнула рукой и быстро пошла. Я ее схватила за руку: говори, в чем дело? Она молча повела меня к себе домой. Когда я зашла, простите, слезы пробивает… Увидев Сережу, я чуть не упала в обморок. На ребенке буквально не было лица. Сплошная болячка. Только щелочки глаз. Ребенка отдали в садик, и, как вы знаете, только начинающий дерматит. Простая вроде бы болячка. Но кожные заболевания ведь лечатся как? Мазь не та, дальше. Не та, дальше. И вот такая история.

Я, правда, заплакала и ушла, чтобы не расстраивать Таисию. В этот день мне в ночь нужно было на работу. Работала я электромехаником в связи. Со мной в смену работал мужчина. В годах. Бывший участник войны, верующий человек, Петр Петрович. Петр Петрович спросил меня, чего-то вы, Галина Александровна, сегодня такая мрачная. В чем дело? Что-то случилось? Дома? Я ему поведала эту всю историю. Он помолчал, подумал, походил. А потом мне рассказал, что на войне, когда не хватало антибиотиков, применяли кислотную и щелочную воду. Для раненых. Говорю, ну, где мне ее взять? Он ответил: у меня есть такая возможность. Утром я его отпустила. Он сказал, раз возможность есть, я вам принесу. Утром я его пораньше отпустила. Он пришел к восьми часам, когда мне смену сдавать, принес мне в двух баночках. Одну кислотную, одну щелочную. Рассказал, это такая. А это такая. Сначала кислотной водой обработайте ранки ребенку, потом через некоторое время, когда маленько подсохнет, подветрится, живой.

С работы я сразу зашла к соседям на первом этаже. И вот рассказала Таисии. И Тамаре, маме, Вот так и вот так. Будем делать, не будем, решайте сами. Взяли салфеточку стерильную. Начали вроде бы с краешку где-то попробовать, что это такое будет. Потом дальше и дальше. И что вы думаете? На третий день ребенок уже смог открывать ротик. И кушать. А на пятый день у ребенка личико стало совсем чистым. Конечно, не такое, что вот прямо как было, ну, с пятнышками. Но я просила маму и Таису, что врач придет и медсестра, вы не говорите о нашем методе этом. А когда они пришли, вот увидев, что ребенка вроде уже положить в больницу. А ребенок уже здоров.

Вот такая история.

А. Петрович:

- Спасибо.

Галина:

- Еще я дополню. Когда у меня погиб сын, у меня обнаружили сахарный диабет. Я вроде не поверила. Поцарапала ногу, как мы обычно поплевали, и да помазала, пошла. На третий день у меня ногу разбарабанило, нарвало, образовалась трофическая язва, что делать? Ногу отнимать! Я вспомнила… А Петр Петрович, я вот не сказала еще, не уточнила, он…

А. Петрович:

- Вы знаете, у нас остается в этой части тридцать секунд. Останьтесь с нами на связи. И вы расскажете свою историю в следующей части нашей программы.

А. Челышев:

- Продолжаем нашу программу. Галина на связи со студией, так же наша слушательница. Галина, чем закончилась эта история?

Галина:

- Я еще не уточнила, что когда мы лечили Сережу, водичку-то он м не приносил, но я потом поинтересовалась, как и где ее взять. Как это и что это такое. Он мне принес схему. У меня до сих пор эта схема еще жива. И описание, при каких заболеваниях. Там, абсолютно при всяких заболеваниях внутренних и наружных применяется эта водичка. И я сама электромеханик. И смонтировали мы этот приборчик. Представляете? Это сейчас на таком уровне такой прибор. И тогда вот он у меня и сейчас живой. Четыре диода. Там ничего хитрого нет. Никакой химии, чего-то люди могут сомневаться. Там все физика.

Разлагается вода на положительные и отрицательные ионы. И потом я этим приборчиком сама пользовалась, когда нога у меня стала. Мне и лазером пробовали, и все на свете. Лечили. А потом я вспомнила про него. Достала. Живая, мертвая. Мертвая и живая. Слава богу, сижу я, правда, больная, но с ногой.

А. Петрович:

- Что вы посоветуете людям, которые сомневаются в том, что эта технология работает?

Галина:

- Вот я сейчас еще хочу сказать людям сомневающимся. Все мы люди, знаем. Грамотные. Что у нас в организме кислотно-щелочной баланс. Если этот будет соблюдаться баланс, то человек будет здоровым. Будет не болеть. И будет все нормально.

Но мы же кушаем-то, что мы хотим. Что мы можем. А не то, что нам нужно. Так вот, щелочная вода, правильно Андрей говорит, утром встал, выпил стакан щелочной воды. Организму все, больше ничего не надо. Пожалуйста, прислушайтесь. Пользуйтесь. Пока это есть возможность такая. Я вот сегодня день думала, думаю, ведь не бесконечна же ваша эта будет реклама. Скоро же она закончится. Скоро мы и не услышим голоса Андрея. Спаси его, господи, за ваши все вот эти… Выкладывается вот человек весь, видно, как еще не доверять? Я вот этого не понимаю.

А. Петрович:

- Спасибо вам огромное за теплые слова. Надеюсь, что мой голос будет как можно дольше звучать по радио. Даже если меня не будет, будут записи программ, которые можно будет повторять. А вас я попрошу написать нам письмо, в котором описать всю вашу историю. Всей вашей жизни. Я уже давно говорил о том, хочется сделать и выпустить такую книгу, которая будет называться «Книга жизни». И вот где вы рассказываете ваши истории ионизированной щелочной кислотной серебряной водородной воды. И раз в неделю мы будем подводить итоги. И дарить вам подарки за лучшие истории. Друзья, зайдите на наш сайт https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/

Женщина правильно говорит. Меня может не быть. Мы сейчас вступаем в судебные отношения с компанией, которая искала людей для моей ликвидации из России. И они искали людей, говоря о том, что я очень сильно им мешаю продавать. И мы подали исковое заявление в суд на три миллиона рублей. Разумеется, мы ждем ответных действий. Поэтому не удивляйтесь, что, скорее всего, сейчас будет идти разные претензии к нашим эфирам. Разные заявления ФАС, во все СМИ. И, конечно, нас попытаются уничтожить. Это факт. Или морально, закрыв все наши программы. Ну, или физически. Если это не получится. Поэтому, друзья, вот я обращаюсь к каждому из вас. Я говорю вам всегда, как есть. Ничего здесь не приукрашиваю. И ничего не меняю. Вот реклама – двигатель торговли. Почему у нас так много рекламы? Да потому, что если много рекламы, это много спасенных жизней людей. Радио, чтобы оно было независимым и свободным, качественным, без рекламы жить не может. Потому что радио живет за счет рекламодателей, таких людей, как я. Выплачивая зарплату сотрудникам, платя за вышки, оплачивая филиалы. Ведь радио, телевидение и газеты – это огромные расходы. Просто гигантские расходы! Вы это не представляете. Поэтому рекламодатели важны и нужны. Поэтому я здесь. С вами, друзья.

Я и помогаю вам слушать радио, слушать любимое радио. А так же я помогаю вам определиться с тем, что делать? Как выживать в современном мире? Да, ионизаторы воды на сегодняшний день – это не лекарство, это не приборы медицинской тематики. Щелочная кислотная и серебряная вода – это не приборы медицинской тематики.

У меня остается три минуты, друзья. Вот я хочу предложить вам работать в нашей компании. Работать с нашей компанией. Стать нашими дилерами, нашими представителями, нашей силой. У вас может, есть прибор. Или вы хотите им стать. Все свободно в городе России! Ваш заработок – это пять тысяч рублей с прибора. Минус налоги, друзья. Минус налоги, которые государство берет с каждой сделки. Но все-таки это очень существенная сумма. Потому что мы свою продукцию даем на три месяца на тест. Но ведь не только ионизаторы воды у нас есть, которые готовят воду щелочную, воду кислотную, воду серебряную, воду водородную для людей с высоким давлением. Прибором просто пользоваться. Он никуда не встраивается. На три с половиной литра. Электроды изготовлены из металлов платиновой группы и серебра 99,99 пробы. Там есть голосовой помощник. Срок службы прибора до 12 лет. И цена его так 35 тысяч рублей, а сегодня цена его, друзья, будет 24 тысячи 999 рублей. В подарок пойдут два ионизатора воздуха. Так же есть комплект два прибора за одну цену – это ионизатор воды и ионизатор увлажнитель осеребритель воздуха Акваком SpaAqua. И это уже медицинский прибор. Это климатический комплекс, который нужен в каждом офисе, в каждом доме, в каждой квартире. И я вам советую обратить на него внимание. Мы его даем на тест на 30 дней. Но здесь есть сертификат Росздрава, что это работает, сертификат Минздрава. Есть так же у нас разного вида корректоры давления. Цены начинаются от 8 тысяч 888 рублей за корректор давления. Есть более дорогие корректоры давления за 17 тысяч 777 рублей, но там идут очень классные подарки.

У меня меньше одной минуты. А у вас будет или месяц, или три месяца, чтобы понять, что наша продукция работает. Я советую вам воспользоваться нашим предложением. Зайти на наши сайты https://akvalife.club/, https://spaaqua.ru/ Или прямо сейчас позвонить по телефону 8.800-505-08-55. Друзья, может, сразу дозвониться за получится. Просто линия перегружена. В связи с коронавирусом и всей этой ситуацией у нас очень много заказов. Поэтому 8.800-505-08-55. Позвоните сейчас, позвоните через час, через два. Я приношу вам извинения от лица компании, что вы сразу до нас не можете дозвониться. Позвоните еще раз 8.800-505-08-55.

Это работает. Я за свои слова отвечаю! И вам это дело советую!

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