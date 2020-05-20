За 2 месяца из-за рубежа вернулись уже более 182 тысяч россиян, на этой неделе должны объявить даты проведения приемной кампании в вузы, рестораторы начали доставлять на дом коктейли
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
За 2 месяца из-за рубежа вернулись уже более 182 тысяч россиян, на этой неделе должны объявить даты проведения приемной кампании в вузы, рестораторы начали доставлять на дом коктейли
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