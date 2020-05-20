В Туле медсестру наказали за работу в купальнике, воспитательница из Подмосковья взяла кредит на 2 миллиона и пропала, сегодня исполняется год со дня назначения Зеленского на пост президента Украины
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике, воспитательница из Подмосковья взяла кредит на 2 миллиона и пропала, сегодня исполняется год со дня назначения Зеленского на пост президента Украины
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