Россияне смогут выехать за рубеж не раньше августа-сентября, в правительстве намерены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию, «Комсомольская правда» продолжает искать таланты-самоизолянты
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Россияне смогут выехать за рубеж не раньше августа-сентября, в правительстве намерены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию, «Комсомольская правда» продолжает искать таланты-самоизолянты
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.