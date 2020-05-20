2020-05-20T18:27:18+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Применять оружие и вламываться в дома без наказания. Что не так в новых поправках к закону «О полиции»

Владимир Ворсобин обсуждает с адвокатом, кандидатом юридических наук Андрей Некрасовым и главой московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаилом Пашкиным

Применять оружие и вламываться в дома без наказания. Что не так в новых поправках к закону «О полиции»

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