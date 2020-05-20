Кирилл Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения
Сергей Мардан и Мария Баченина подводят итоги первого года президентства Зеленского в эфире Радио «Комсомольская правда» и обсуждают с экспертами, как он всего за год сделал Украину колонией
Кирилл Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения
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