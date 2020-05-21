2020-05-21T15:30:49+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

ВОЗ предупредила о риске второй волны коронавируса, в СовФеде предложили ввести массовую уголовную ответственность за выплату серых зарплат, авиаперевозчики просят Минтранс отменить антивирусную рассадку в самолётах

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

ВОЗ предупредила о риске второй волны коронавируса, в СовФеде предложили ввести массовую уголовную ответственность за выплату серых зарплат, авиаперевозчики просят Минтранс отменить антивирусную рассадку в самолётах

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