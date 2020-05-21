2020-05-21T22:29:58+03:00
Бовт знает
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Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Навальный плохо реагирует на текущую политическую повестку, он вне ее, он человек одной темы – борьбы с коррупцией

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают предложение Госдумы запретить плохие новости, поимку людей, разместивших фото нацистов в Бессмертном полку, заявление Украины, что галлы пошли от них и каминг-аут Гордона

Георгий Бовт: Навальный плохо реагирует на текущую политическую повестку, он вне ее, он человек одной темы – борьбы с коррупцией

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