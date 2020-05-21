2020-05-21T22:54:56+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Момент взаимного доверия власти и общества начнется с того момента, когда разрешат гулять в парках

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальшеГлавный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают заявление Собянина о первом этапе смягчения ограничений, скандал вокруг высказывания доктора Мясникова и иск Роснефти к РБК

Владимир Сунгоркин: Момент взаимного доверия власти и общества начнется с того момента, когда разрешат гулять в парках

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