Владимир Сунгоркин: Момент взаимного доверия власти и общества начнется с того момента, когда разрешат гулять в парках
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают заявление Собянина о первом этапе смягчения ограничений, скандал вокруг высказывания доктора Мясникова и иск Роснефти к РБК
Владимир Сунгоркин: Момент взаимного доверия власти и общества начнется с того момента, когда разрешат гулять в парках
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