2020-05-21T23:11:02+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Будь я Путиным, я бы приказал губернаторам лечиться только в своих регионах

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают заражение Рамзана Кадырова коронавирусом, иск Роснефти к РБК, смягчение ограничений в связи с коронавирусом, возложение цветов к братской могиле солдат вермахта калининградцем

Олег Кашин: Будь я Путиным, я бы приказал губернаторам лечиться только в своих регионах

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