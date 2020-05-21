Олег Кашин: Будь я Путиным, я бы приказал губернаторам лечиться только в своих регионах
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают заражение Рамзана Кадырова коронавирусом, иск Роснефти к РБК, смягчение ограничений в связи с коронавирусом, возложение цветов к братской могиле солдат вермахта калининградцем
Олег Кашин: Будь я Путиным, я бы приказал губернаторам лечиться только в своих регионах
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