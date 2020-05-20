2020-05-20T22:01:46+03:00
Вечерний диван
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Экс-премьер Украины Николай Азаров: Зеленский работает под задачи Госдепа, где Киев Москве - враг!

Экс-премьер Украины Николай Азаров.Экс-премьер Украины Николай Азаров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Человек, возглавлявший правительство Украины, в эфире программы «Вечерний диван» Радио «Комсомольская правда» оценил год, который его страна прожила под властью Зеленского

Экс-премьер Украины Николай Азаров: Зеленский работает под задачи Госдепа, где Киев Москве - враг!

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