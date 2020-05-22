22 мая. Основание Третьяковской галереи, смерть певца Александра Вертинского, начало официального визита в СССР президента США Никсона
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 мая. Основание Третьяковской галереи, смерть певца Александра Вертинского, начало официального визита в СССР президента США Никсона
22 мая. В этот день в разные годы:
1856 год - в Москве основана Третьяковская галерея.
1957 год - в Москве умирает певец Александр Вертинский.
1972 год - начало официального визита президента США Ричарда Никсона в СССР.
2001 год - первый альбом группы «Тату».