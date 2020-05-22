2020-05-22T01:52:52+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

22 мая. Основание Третьяковской галереи, смерть певца Александра Вертинского, начало официального визита в СССР президента США Никсона

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

22 мая. Основание Третьяковской галереи, смерть певца Александра Вертинского, начало официального визита в СССР президента США Никсона

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22 мая. В этот день в разные годы:

1856 год - в Москве основана Третьяковская галерея.

1957 год - в Москве умирает певец Александр Вертинский.

1972 год - начало официального визита президента США Ричарда Никсона в СССР.

2001 год - первый альбом группы «Тату».

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Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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