Мария Захарова: Это не у нас обострение отношений с США. А у них с нами
Спикер МИД в подкасте [НЕ]фантастика Радио «Комсомольская правда» прокомментировала выход Соединенных Штатов из договора по открытому небу, эпидемию фейков, вывоз россиян из-за границы и несостоявшиеся дебаты с Навальным
Мария Захарова: Это не у нас обострение отношений с США. А у них с нами
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