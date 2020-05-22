2020-05-22T18:10:30+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Мария Захарова: Это не у нас обострение отношений с США. А у них с нами

Спикер МИД в подкасте [НЕ]фантастика Радио «Комсомольская правда» прокомментировала выход Соединенных Штатов из договора по открытому небу, эпидемию фейков, вывоз россиян из-за границы и несостоявшиеся дебаты с Навальным

Мария Захарова: Это не у нас обострение отношений с США. А у них с нами

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