Игорь Стрелков: исход войны на Донбассе неясен. Киев знает слабые стороны ополчения

22 Май 2020 2020-05-22T01:32:49+03:00

Игорь Стрелков: «Люди, устроившие переворот на Украине на западные деньги, не простят нам Крым» 00:00 00:00

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игорь Стрелкова (Гиркина). Беседа длится около 4 часов, в ней Гордон подробно допрашивает бывшего командующего народным ополчением ДНР о событиях 2014 года. Дмитрий собой очень гордится, а сам факт интервью с Игорем Ивановичем считает сенсацией! И эта новость действительно взорвала инфополе Незалежной. Впрочем, после публикации видео на Youtube Гордон делает заявление, которым дополнительно шокирует/добивает не только соотечественников, но и многих россиян: он признает, что интервью с Поклонской и Стрелковым взял по инициативе украинских спецслужб. Он рассказал, что их показания станут одними из основных на процессе в Гааге.

Для Дмитрия это, безусловно, сенсация. Но Иван Панкин еще год назад сделал спецпроект «Непокоренные», который был посвящен 5-летию войны на Донбассе. Стрелков еще тогда рассказал всё то же, что и Гордону, только за 43 минуты. Переслушайте. Оно того стоит.