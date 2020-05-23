Власти Москвы начали готовиться ко второй волне коронавируса, прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в центральной районной больнице Зеленодольска, в Совете Федерации предложили выделять жилье для самоизоляции
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня
Власти Москвы начали готовиться ко второй волне коронавируса, прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в центральной районной больнице Зеленодольска, в Совете Федерации предложили выделять жилье для самоизоляции
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