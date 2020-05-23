Заложник вёл прямую трансляцию освобождения Альфа-Банка спецназом, у 12,5% участников тестирования в Москве нашли антитела к коронавирусу, в Совете Федерации предложили дать осужденным право общаться с родными по видеосвязи
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня
Заложник вёл прямую трансляцию освобождения Альфа-Банка спецназом, у 12,5% участников тестирования в Москве нашли антитела к коронавирусу, в Совете Федерации предложили дать осужденным право общаться с родными по видеосвязи
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