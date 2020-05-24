24 мая. Похороны генералиссимуса Александра Суворова, день рождения газеты «Комсомольская правда», покушение на жизнь Льва Троцкого
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 мая. Похороны генералиссимуса Александра Суворова, день рождения газеты «Комсомольская правда», покушение на жизнь Льва Троцкого
24 мая. В этот день в разные годы:
1800 год - похороны генералиссимуса Александра Суворова.
1925 год - выходит первый номер газеты «Комсомольская правда».
1940 год - покушение на жизнь Льва Троцкого.
1956 год - в швейцарской Лугане проходит первый конкурс «Евровидения».