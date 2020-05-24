2020-05-24T14:22:52+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 мая. Похороны генералиссимуса Александра Суворова, день рождения газеты «Комсомольская правда», покушение на жизнь Льва Троцкого

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 мая. Похороны генералиссимуса Александра Суворова, день рождения газеты «Комсомольская правда», покушение на жизнь Льва Троцкого

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24 мая. В этот день в разные годы:

1800 год - похороны генералиссимуса Александра Суворова.

1925 год - выходит первый номер газеты «Комсомольская правда».

1940 год - покушение на жизнь Льва Троцкого.

1956 год - в швейцарской Лугане проходит первый конкурс «Евровидения».

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Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

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