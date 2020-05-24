24 Май 2020 2020-05-24T14:22:52+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

24 мая. Похороны генералиссимуса Александра Суворова, день рождения газеты «Комсомольская правда», покушение на жизнь Льва Троцкого 00:00 00:00

24 мая. В этот день в разные годы:

1800 год - похороны генералиссимуса Александра Суворова.

1925 год - выходит первый номер газеты «Комсомольская правда».

1940 год - покушение на жизнь Льва Троцкого.

1956 год - в швейцарской Лугане проходит первый конкурс «Евровидения».