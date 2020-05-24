2020-05-24T12:51:40+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева: Детский летний отдых начнется с 1 июля

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена ШмелеваРуководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева

Александру Милкусу и Дарье Завгородней руководитель Фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказывает об организации для детей страны «умного» и спортивного отдыха

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева: Детский летний отдых начнется с 1 июля

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