Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева: Детский летний отдых начнется с 1 июля
Александру Милкусу и Дарье Завгородней руководитель Фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказывает об организации для детей страны «умного» и спортивного отдыха
Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева: Детский летний отдых начнется с 1 июля
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