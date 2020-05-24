Названы условия прекращения распространения коронавируса, сенаторы предлагают перевод на дистанционку, метеорологи предрекают жаркое лето, «Комсомольскую правду» поздравляют с 95-летним юбилеем
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Названы условия прекращения распространения коронавируса, сенаторы предлагают перевод на дистанционку, метеорологи предрекают жаркое лето, «Комсомольскую правду» поздравляют с 95-летним юбилеем
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