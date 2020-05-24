2020-05-24T15:18:21+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Испания откроет свои границы в июле, состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд, Египет решил закупить партию российских истребителей

Обсуждаем главные события дняОбсуждаем главные события дня

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

Испания откроет свои границы в июле, состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд, Египет решил закупить партию российских истребителей

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