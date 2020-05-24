Испания откроет свои границы в июле, состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд, Египет решил закупить партию российских истребителей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Испания откроет свои границы в июле, состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд, Египет решил закупить партию российских истребителей
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.