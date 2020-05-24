30-летняя петербурженка умерла, получив отказ в скорой помощи, зачисление в ВУЗы планируют завершить в августе, страны Европы постепенно открываются
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
30-летняя петербурженка умерла, получив отказ в скорой помощи, зачисление в ВУЗы планируют завершить в августе, страны Европы постепенно открываются
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