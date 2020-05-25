2020-05-25T11:59:16+03:00
Страна на удалёнке
Александр ГАМОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Во время карантина люди сходят с ума. Поклонник Бузовой захватил банк, а в Брянской области COVID-диссидент забил до смерти приятеля в споре о коронавирусе

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают, стали ли люди злее и что ждёт россиян после возвращения в офисы, а также рассказывают о 95-летии «Комсомольской правды»

Во время карантина люди сходят с ума. Поклонник Бузовой захватил банк, а в Брянской области COVID-диссидент забил до смерти приятеля в споре о коронавирусе

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 100.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 7:03 - 9:15

Страна на удалёнке

Тема: Во время карантина люди сходят с ума. Поклонник Бузовой захватил банк, а в Брянской области COVID-диссидент забил до смерти приятеля в споре о коронавирусе

В студии: Александр ГАМОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 7:03 - 9:15

Страна на удалёнке

Тема: Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища, а бедные - всё для ремонта и дачи

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
18 Мая 2020 7:03 - 8:02

Страна на удалёнке

Тема: ЕГЭ по базовой математике в этом году проводить не будут, а стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
15 Мая 2020 7:03 - 10:02

Страна на удалёнке

Тема: Сергей Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус и объяснил, почему салоны красоты не будут открывать

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
14 Мая 2020 7:03 - 9:15

Страна на удалёнке

Тема: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя до 21 года, депутаты Госдумы - разрешить дистанционное голосование, а Минпросвещения - провести последние звонки и выпускные онлайн

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
12 Мая 2020 7:03 - 9:02

Страна на удалёнке

Тема: Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены, пособия на детей - 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
У протестировавших на себе экспериментальную вакцину ученых нашли антитела к коронавирусу
«Это трудный момент, но не война»: Познер обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса
Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля
Беременным предлагают платить ежемесячное пособие
Рогозин назвал три задачи Роскосмоса: Мы не можем, как в США, позволить себя "всякие хотелки"
Глава Роскосмоса: Россия не допустит приватизацию Луны
"Роскосмос" начинает работу над космическим кораблем - наследником "Бурана", заявил Рогозин
Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои
Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции
Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса
Дмитрий Рогозин рассказал, как изменилась отрасль после "разгрома 90-х годов"
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью
Съемные квартиры в Москве подешевели на 10 процентов