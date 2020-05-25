Во время карантина люди сходят с ума. Поклонник Бузовой захватил банк, а в Брянской области COVID-диссидент забил до смерти приятеля в споре о коронавирусе
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают, стали ли люди злее и что ждёт россиян после возвращения в офисы, а также рассказывают о 95-летии «Комсомольской правды»
Во время карантина люди сходят с ума. Поклонник Бузовой захватил банк, а в Брянской области COVID-диссидент забил до смерти приятеля в споре о коронавирусе
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