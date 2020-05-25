Дарья Асламова: «Комсомолка» подарила мне второго мужа. Мы познакомились на войне, на которую я отправилась по заданию редакции
Арина Шарапова отправилась в гости к спецкору КП Дарье Асламовой, чтобы расспросить её о том, как построить семью, постоянно находясь в разъездах, что самое главное в «Комсомолке» и каково это - быть женщиной на войне
Дарья Асламова: «Комсомолка» подарила мне второго мужа. Мы познакомились на войне, на которую я отправилась по заданию редакции
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