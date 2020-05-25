2020-05-25T12:48:38+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Дарья АСЛАМОВААрина ШАРАПОВА

Дарья Асламова: «Комсомолка» подарила мне второго мужа. Мы познакомились на войне, на которую я отправилась по заданию редакции

Спецкор "КП" Дарья Асламова с супругом.Спецкор "КП" Дарья Асламова с супругом.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Арина Шарапова отправилась в гости к спецкору КП Дарье Асламовой, чтобы расспросить её о том, как построить семью, постоянно находясь в разъездах, что самое главное в «Комсомолке» и каково это - быть женщиной на войне

Дарья Асламова: «Комсомолка» подарила мне второго мужа. Мы познакомились на войне, на которую я отправилась по заданию редакции

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts и Яндекс.Музыке, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 23.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 9:16 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Дарья Асламова: «Комсомолка» подарила мне второго мужа. Мы познакомились на войне, на которую я отправилась по заданию редакции

В студии: Дарья АСЛАМОВА, Арина ШАРАПОВА
07:30
21:30
22 Мая 2020 9:16 - 9:45

Интересное

Тема: Оксана Пушкина - из больницы: О том, что у меня коронавирус, мне сообщили в день рождения

В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Оксана ПУШКИНА
07:30
21:30
21 Мая 2020 9:16 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Аскольд Запашный: Кроме очень красивого понятия «любовь» детям гораздо важнее прививать уважение

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Аскольд ЗАПАШНЫЙ
07:30
21:30
20 Мая 2020 9:16 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Егор Дружинин: Детей к труду нужно приучать очень мягко, чтобы труд не ассоциировался у них с какой-то тяжелой обязанностью

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Егор ДРУЖИНИН
07:30
21:30
18 Мая 2020 9:16 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Вылечившаяся от коронавируса Татьяна Васильева: Я особенно плохо себя и не чувствовала, как выяснилось

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Татьяна ВАСИЛЬЕВА
07:30
21:30
16 Мая 2020 15:00 - 15:00

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Игорь Барциц: Коронавирус бросил системе образования перчатку. Мы её подняли, но дуэль еще не состоялась. Она будет летом

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Игорь БАРЦИЦ
07:30
21:30
13 Мая 2020 9:16 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Писатель-фантаст, биофизик Ник Перумов: Такое впечатление, что в коронавирус напихали самых убойных механизмов, какие только могли

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Ник ПЕРУМОВ
07:30
21:30
12 Мая 2020 9:16 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Тутта Ларсен: Мы живем в обществе потребления и отношение к семье стало как к товару в супермаркете. Не понравилось - сдал обратно, взял другую

В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
7 Мая 2020 9:16 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Астролог Павел Глоба: Сейчас всё пойдет на спад. Но в конце июня и в районе 13 ноября будут новые вспышки

В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
6 Мая 2020 9:03 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Виталий Милонов: Я отдал свою машину помощнику, чтобы он возил по вызовам врачей, потому что транспорта не хватает

В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Виталий МИЛОНОВ
07:30
21:30
4 Мая 2020 9:03 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Андрей Рожков: После снятия карантина люди будут общаться друг с другом с опаской еще года полтора-два

В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Андрей РОЖКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
У протестировавших на себе экспериментальную вакцину ученых нашли антитела к коронавирусу
«Это трудный момент, но не война»: Познер обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса
Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля
Беременным предлагают платить ежемесячное пособие
Рогозин назвал три задачи Роскосмоса: Мы не можем, как в США, позволить себя "всякие хотелки"
Глава Роскосмоса: Россия не допустит приватизацию Луны
"Роскосмос" начинает работу над космическим кораблем - наследником "Бурана", заявил Рогозин
Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои
Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции
Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса
Дмитрий Рогозин рассказал, как изменилась отрасль после "разгрома 90-х годов"
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью
Съемные квартиры в Москве подешевели на 10 процентов