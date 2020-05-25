Штрафной сепаратизм: зачем московские власти отменяют действие пропусков из других регионов
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Штрафной сепаратизм: зачем московские власти отменяют действие пропусков из других регионов
Главные темы:
- Штрафной сепаратизм: зачем московские власти отменяют действие пропусков из других регионов
Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov. expert.
- Очумелые ручки: что можно починить своими силами, и куда соваться категорически нельзя
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Каким должен быть автомобиль посткарантинного будущего
Гости: автожурналист Федор Буцко
- Citroen + Maserati: странный симбиоз, ставший классикой
Гости: автожурналист Александр Пикуленко
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