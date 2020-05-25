25 Май 2020 2020-05-25T15:02:56+03:00

Штрафной сепаратизм: зачем московские власти отменяют действие пропусков из других регионов 00:00 00:00

Главные темы:

- Штрафной сепаратизм: зачем московские власти отменяют действие пропусков из других регионов

Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov. expert.

- Очумелые ручки: что можно починить своими силами, и куда соваться категорически нельзя

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Каким должен быть автомобиль посткарантинного будущего

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Citroen + Maserati: странный симбиоз, ставший классикой

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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