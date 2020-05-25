Кардиолог Лео Бокерия предсказал окончание эпидемии, Греция и Германия сегодня снимают карантин, профсоюзы предложили возместить расходы россиян из-за перехода на удаленную работу
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна
Кардиолог Лео Бокерия предсказал окончание эпидемии, Греция и Германия сегодня снимают карантин, профсоюзы предложили возместить расходы россиян из-за перехода на удаленную работу
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