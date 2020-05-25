2020-05-25T22:27:59+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Мария Захарова: Ни о каких выездных визах речи не шло и не идет. Это все фейки

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказывает ведущему Владимиру Торину и миллиардеру Игорю Рыбакову, сколько россиян хотят вернуться на Родину, должно ли государство решать, где отдыхать людям и есть ли мировое правительство

Мария Захарова: Ни о каких выездных визах речи не шло и не идет. Это все фейки

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Спикер МИД Мария Захарова - в эфире Радио «Комсомольская правда»:

Более 60 тысяч граждан России находятся на территории других стран и заявились на вылет вывозными бортами. При том, что за апрель-май было вывезено более 22 тысяч человек

Ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением неких выездных виз, речи не шло и не идет. Это все фейки

Не дело государства – диктовать людям, как и что им формировать в качестве привычек

Если ты погружаешь в международные отношения, в мировое закулисье, то в принципе уже ничего не нужно дополнительного, чтобы понять, насколько интересные, сложные и запутанные отношения и между странами

Для людей самое важное сейчас - куда нам ехать отдыхать, когда нам ехать отдыхать, как мы можем это реализовать, будете ли вы это запрещать, и что вообще происходит

У нас не было вражды с Financial Times и The New York Times. Было желание дать опровержение недостоверной информации

Главная угроза, по-вашему, для человечества в 2030 году - возможность нахождения гармоничного сосуществования государств

Миллиардер из списка Форбс Игорь Рыбаков:

МИД делает прекрасный пиар на решении проблем с вывозом россиян, это прекрасно

Мы 10 лет назад начали ездить на пляж и продолжаем ездить, только меняем направление, то в Турцию ездили, потом в Таиланд, потом Фиджи… На самом деле сейчас стоит задуматься, посидеть так в тиши, кто не на островах там, о том, а следует ли нам продолжать такое тупоголовое поведение? Может, лучше огородик, может, лучше шесть соток? А, может, лучше Алтай, а, может, лучше Сочи?

Лучше Трампа никто популизмом не занимается

Все рассказывают, какие они молодцы, как они всё делают. Друзья мои, все правильно, только это ваша работа

Государство хорошее, когда его не видно, когда оно не напоминает мне, что оно есть, и когда я сам не вижу, что оно есть. А когда оно из каждого угла рассказывает о том, сколько оно сделало, у меня возникает вопрос: а зачем они мне это рассказывают? Хороший сервис – это когда его не видно, когда его не замечают

Мы идем в будущее, развернувшись спиной и постоянно натыкаемся на что-то

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