2020-05-25T23:51:10+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Коронабесие отступает, приходит время банкротств, потихоньку наступает время разгребания последствий. Последствия эти многообразны и чудовищны

Доктор экономических наук - про банкротства, поддержку строительной отрасли, рейтинг Путина, тарифы на газ для Беларуси и введение в строй плавучей российской АЭС

Экономист Михаил Делягин: Коронабесие отступает, приходит время банкротств, потихоньку наступает время разгребания последствий. Последствия эти многообразны и чудовищны

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