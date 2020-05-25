Михаил Делягин: Коронабесие отступает, приходит время банкротств, потихоньку наступает время разгребания последствий. Последствия эти многообразны и чудовищны
Доктор экономических наук - про банкротства, поддержку строительной отрасли, рейтинг Путина, тарифы на газ для Беларуси и введение в строй плавучей российской АЭС
Экономист Михаил Делягин: Коронабесие отступает, приходит время банкротств, потихоньку наступает время разгребания последствий. Последствия эти многообразны и чудовищны
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