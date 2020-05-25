26 мая. Коронация Николая II, визит Хрущева в Югославию, начало проката фильма «Звездные войны», возрождение на телевидении программы «КВН»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 мая. Коронация Николая II, визит Хрущева в Югославию, начало проката фильма «Звездные войны», возрождение на телевидении программы «КВН»
26 мая. В этот день в разные годы:
1896 год - коронация последнего императора России Николая II.
1955 год - «Тито снова нам друг»: Никита Хрущев совершает визит в Югославию.
1977 год - премьера фильма «Звездные войны».
1986 год - на телевидении возобновляют программу «Клуб веселых и находчивых».