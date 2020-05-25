2020-05-26T02:14:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

26 мая. Коронация Николая II, визит Хрущева в Югославию, начало проката фильма «Звездные войны», возрождение на телевидении программы «КВН»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

26 мая. Коронация Николая II, визит Хрущева в Югославию, начало проката фильма «Звездные войны», возрождение на телевидении программы «КВН»

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26 мая. В этот день в разные годы:

1896 год - коронация последнего императора России Николая II.

1955 год - «Тито снова нам друг»: Никита Хрущев совершает визит в Югославию.

1977 год - премьера фильма «Звездные войны».

1986 год - на телевидении возобновляют программу «Клуб веселых и находчивых».

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Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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