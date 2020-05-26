Военный историк, футуролог Сергей Переслегин: Решение о начале пандемии принималось в Белом Доме
Арина Шарапова говорит с писателем-фантастом, военным историком, футурологом Сергеем Переслегиным, почему мир сошел с ума и что будет дальше
Военный историк, футуролог Сергей Переслегин: Решение о начале пандемии принималось в Белом Доме
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