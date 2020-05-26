2020-05-26T13:30:45+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Военный историк, футуролог Сергей Переслегин: Решение о начале пандемии принималось в Белом Доме

Писатель-прогностик Сергей Переслегин.Писатель-прогностик Сергей Переслегин.Фото: YouTube

Арина Шарапова говорит с писателем-фантастом, военным историком, футурологом Сергеем Переслегиным, почему мир сошел с ума и что будет дальше

Военный историк, футуролог Сергей Переслегин: Решение о начале пандемии принималось в Белом Доме

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