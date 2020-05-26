2020-05-26T14:29:27+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Безопасность на дорогах: цифровые ошейники и новые правила краш-тестов Euro NCAP

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

Безопасность на дорогах: цифровые ошейники и новые правила краш-тестов Euro NCAP

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Главные темы:

- Безопасность на дорогах: цифровые ошейники и новые правила краш-тестов Euro NCAP

Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov. expert

- Можно ли ехать, если масла на щупе ниже отметки MIN

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Новый русский француз Renault Kaptur

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Последний король Нибелунгов: автомобиль Maybach SW42

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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