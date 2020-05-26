Безопасность на дорогах: цифровые ошейники и новые правила краш-тестов Euro NCAP
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Безопасность на дорогах: цифровые ошейники и новые правила краш-тестов Euro NCAP
Главные темы:
- Безопасность на дорогах: цифровые ошейники и новые правила краш-тестов Euro NCAP
Гости: Андрей и Олег Осиповы – редакторы портала Osipov. expert
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