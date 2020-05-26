2020-05-26T16:15:21+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Вертолет Ми-8 разбился на Чукотке, российские банки ввезли в страну рекордный объем долларов, мир достиг середины первой волны пандемии коронавируса

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

Вертолет Ми-8 разбился на Чукотке, российские банки ввезли в страну рекордный объем долларов, мир достиг середины первой волны пандемии коронавируса

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 43.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Журналист «Комсомолки» рассказала, как лечится от коронавируса, средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц, приезжающих отдыхать на курорты Краснодарского края будут сажать в обсерватор на самоизоляцию

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Власти Москвы анонсировали следующий этап снятия ограничений, журналист «Комсомолки» попробовала поработать в коронавирусном спецкостюме, Египет решил купить Су-35 вместо американских истребителей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Мая 2020 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Кардиолог Лео Бокерия предсказал окончание эпидемии, Греция и Германия сегодня снимают карантин, профсоюзы предложили возместить расходы россиян из-за перехода на удаленную работу

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Мая 2020 11:03 - 11:32

Интересное

Тема: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: Россия создаст новую орбитальную станцию на замену МКС и не допустит приватизацию Луны

В студии: Александр МИЛКУС, Михаил АНТОНОВ

В гостях: Дмитрий РОГОЗИН
07:30
21:30
24 Мая 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Названы условия прекращения распространения коронавируса, сенаторы предлагают перевод на дистанционку, метеорологи предрекают жаркое лето, «Комсомольскую правду» поздравляют с 95-летним юбилеем

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
23 Мая 2020 15:03 - 15:45

What's up, страна!

Тема: Заложник вёл прямую трансляцию освобождения Альфа-Банка спецназом, у 12,5% участников тестирования в Москве нашли антитела к коронавирусу, в Совете Федерации предложили дать осужденным право общаться с родными по видеосвязи

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
23 Мая 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: «Несчастный случай» выпускает клип из частушек, неизвестный захватил заложников в Альфа-банке в Москве, россияне готовы на отдыхе к ограничениям из-за коронавируса

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
23 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Власти Москвы начали готовиться ко второй волне коронавируса, прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в центральной районной больнице Зеленодольска, в Совете Федерации предложили выделять жилье для самоизоляции

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
22 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: После снятия всех ограничений после пандемии Роспотребнадзор хочет ввести новые требования, тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава минздрава, Жириновский предложил продать тело Ленина

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
22 Мая 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Вакцинацию от коронавируса в России начнут с групп риска, эксперты спрогнозировали 3 сценария падения экономики, Москва начинает первый этап смягчения ограничений

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В России появится единая база данных граждан, пенсионерка в Мурманской области целый год жаловалась чиновникам на издевательства над ее внуком, в Краснодарском крае карантин продлили до 6 июня

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Выявленных в ходе массового тестирования на антитела москвичей будут закрывать дома на 3 недели, а Владимир Путин поздравил Министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Аналитики подсчитали, сколько денег можно сэкономить при переходе на удаленку, с Мальты и Кипра в Москву вывезли еще 210 россиян, следственный комитет начал проверку из-за невыплат надбавок медикам в Алтайском крае

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: ВОЗ предупредила о риске второй волны коронавируса, в СовФеде предложили ввести массовую уголовную ответственность за выплату серых зарплат, авиаперевозчики просят Минтранс отменить антивирусную рассадку в самолётах

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Россияне смогут выехать за рубеж не раньше августа-сентября, в правительстве намерены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию, «Комсомольская правда» продолжает искать таланты-самоизолянты

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В Туле медсестру наказали за работу в купальнике, воспитательница из Подмосковья взяла кредит на 2 миллиона и пропала, сегодня исполняется год со дня назначения Зеленского на пост президента Украины

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: За 2 месяца из-за рубежа вернулись уже более 182 тысяч россиян, на этой неделе должны объявить даты проведения приемной кампании в вузы, рестораторы начали доставлять на дом коктейли

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В России количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заразившихся, в Армавире завели уголовное дело о невыплатах врачам, Парад Победы может пройти в один день с голосованием по поправкам в Конституцию

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается
Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы
Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова
Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус
Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса
Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня
Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19
Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня