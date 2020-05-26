Журналист «Комсомолки» рассказала, как лечится от коронавируса, средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц, приезжающих отдыхать на курорты Краснодарского края будут сажать в обсерватор на самоизоляцию
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Журналист «Комсомолки» рассказала, как лечится от коронавируса, средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц, приезжающих отдыхать на курорты Краснодарского края будут сажать в обсерватор на самоизоляцию
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