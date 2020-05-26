У жителя Приморья могут отобрать детей за то, что прятался от коронавируса в лесу, сельскому хозяйству России не хватает 500 тысяч мигрантов, финансовый клан Ротшильдов спрогнозировал пандемию еще в 2014 году
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
У жителя Приморья могут отобрать детей за то, что прятался от коронавируса в лесу, сельскому хозяйству России не хватает 500 тысяч мигрантов, финансовый клан Ротшильдов спрогнозировал пандемию еще в 2014 году
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