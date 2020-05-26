2020-05-26T18:00:26+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

У жителя Приморья могут отобрать детей за то, что прятался от коронавируса в лесу, сельскому хозяйству России не хватает 500 тысяч мигрантов, финансовый клан Ротшильдов спрогнозировал пандемию еще в 2014 году

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

У жителя Приморья могут отобрать детей за то, что прятался от коронавируса в лесу, сельскому хозяйству России не хватает 500 тысяч мигрантов, финансовый клан Ротшильдов спрогнозировал пандемию еще в 2014 году

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 35.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: У жителя Приморья могут отобрать детей за то, что прятался от коронавируса в лесу, сельскому хозяйству России не хватает 500 тысяч мигрантов, финансовый клан Ротшильдов спрогнозировал пандемию еще в 2014 году

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Журналист «Комсомолки» рассказала, как лечится от коронавируса, средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц, приезжающих отдыхать на курорты Краснодарского края будут сажать в обсерватор на самоизоляцию

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Власти Москвы анонсировали следующий этап снятия ограничений, журналист «Комсомолки» попробовала поработать в коронавирусном спецкостюме, Египет решил купить Су-35 вместо американских истребителей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Мая 2020 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Кардиолог Лео Бокерия предсказал окончание эпидемии, Греция и Германия сегодня снимают карантин, профсоюзы предложили возместить расходы россиян из-за перехода на удаленную работу

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Мая 2020 11:03 - 11:32

Интересное

Тема: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: Россия создаст новую орбитальную станцию на замену МКС и не допустит приватизацию Луны

В студии: Александр МИЛКУС, Михаил АНТОНОВ

В гостях: Дмитрий РОГОЗИН
07:30
21:30
24 Мая 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Названы условия прекращения распространения коронавируса, сенаторы предлагают перевод на дистанционку, метеорологи предрекают жаркое лето, «Комсомольскую правду» поздравляют с 95-летним юбилеем

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
23 Мая 2020 15:03 - 15:45

What's up, страна!

Тема: Заложник вёл прямую трансляцию освобождения Альфа-Банка спецназом, у 12,5% участников тестирования в Москве нашли антитела к коронавирусу, в Совете Федерации предложили дать осужденным право общаться с родными по видеосвязи

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
23 Мая 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: «Несчастный случай» выпускает клип из частушек, неизвестный захватил заложников в Альфа-банке в Москве, россияне готовы на отдыхе к ограничениям из-за коронавируса

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
23 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Власти Москвы начали готовиться ко второй волне коронавируса, прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в центральной районной больнице Зеленодольска, в Совете Федерации предложили выделять жилье для самоизоляции

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
22 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: После снятия всех ограничений после пандемии Роспотребнадзор хочет ввести новые требования, тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава минздрава, Жириновский предложил продать тело Ленина

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
22 Мая 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Вакцинацию от коронавируса в России начнут с групп риска, эксперты спрогнозировали 3 сценария падения экономики, Москва начинает первый этап смягчения ограничений

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В России появится единая база данных граждан, пенсионерка в Мурманской области целый год жаловалась чиновникам на издевательства над ее внуком, в Краснодарском крае карантин продлили до 6 июня

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Выявленных в ходе массового тестирования на антитела москвичей будут закрывать дома на 3 недели, а Владимир Путин поздравил Министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Аналитики подсчитали, сколько денег можно сэкономить при переходе на удаленку, с Мальты и Кипра в Москву вывезли еще 210 россиян, следственный комитет начал проверку из-за невыплат надбавок медикам в Алтайском крае

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Мая 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: ВОЗ предупредила о риске второй волны коронавируса, в СовФеде предложили ввести массовую уголовную ответственность за выплату серых зарплат, авиаперевозчики просят Минтранс отменить антивирусную рассадку в самолётах

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Россияне смогут выехать за рубеж не раньше августа-сентября, в правительстве намерены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию, «Комсомольская правда» продолжает искать таланты-самоизолянты

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В Туле медсестру наказали за работу в купальнике, воспитательница из Подмосковья взяла кредит на 2 миллиона и пропала, сегодня исполняется год со дня назначения Зеленского на пост президента Украины

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: За 2 месяца из-за рубежа вернулись уже более 182 тысяч россиян, на этой неделе должны объявить даты проведения приемной кампании в вузы, рестораторы начали доставлять на дом коктейли

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Мая 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В России количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заразившихся, в Армавире завели уголовное дело о невыплатах врачам, Парад Победы может пройти в один день с голосованием по поправкам в Конституцию

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
МИД: участники Договора по открытому небу пострадают в случае его развала
Испании предсказывают новую волну коронавируса
В Минкомсвязи заявили, что электронный паспорт не должен заменить бумажный
США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»
В России домашняя кошка заболела коронавирусом
Джоан Роулинг назвала дату выхода новой детской книги
Все страдают, кто не работает в госучреждениях: Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнурова
Минтранс рекомендовал водителям автобусов чаще менять маски и перчатки
Трамп считает своей заслугой отсутствие в США двух миллионов жертв коронавируса
Илон Маск разрешил оценить возможность использования своих спутников в военных целях
Пригожин рассказал, чем заражен культурный код России
Экономист объяснил, зачем банки ввезли рекордное количество валюты
Депутат Михаил Кузьмин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус
Американский сенатор оценил решение Трампа выйти из Договора по открытому небу
Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается
Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы
Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова
Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус
Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса
Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня
Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19
Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня