У жителя Приморья могут отобрать детей за то, что прятался от коронавируса в лесу, сельскому хозяйству России не хватает 500 тысяч мигрантов, финансовый клан Ротшильдов спрогнозировал пандемию еще в 2014 году

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