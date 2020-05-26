Руководитель Рособрнадзора рассказал, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году
Исполняющий обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда», почему ЕГЭ решено проводить в 2 этапа и почему так сильно сдвинуты сроки
Руководитель Рособрнадзора рассказал, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году
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