2020-05-27T01:48:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 мая. День рождения Санкт-Петербурга, премьера мультфильма «Три поросенка» Уолта Диснея, возвращение в Россию писателя Александра Солженицына

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 мая. День рождения Санкт-Петербурга, премьера мультфильма «Три поросенка» Уолта Диснея, возвращение в Россию писателя Александра Солженицына

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27 мая. В этот день в разные годы:

1703 год - Петром I заложен Санкт-Петербург.

1933 год - Уолт Дисней выпускает мультфильм «Три поросенка».

1977 год - выходит последняя редакция Гимна СССР.

1994 год - возвращение в Россию писателя Александра Солженицына.

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12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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