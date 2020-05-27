27 мая. День рождения Санкт-Петербурга, премьера мультфильма «Три поросенка» Уолта Диснея, возвращение в Россию писателя Александра Солженицына
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 мая. День рождения Санкт-Петербурга, премьера мультфильма «Три поросенка» Уолта Диснея, возвращение в Россию писателя Александра Солженицына
27 мая. В этот день в разные годы:
1703 год - Петром I заложен Санкт-Петербург.
1933 год - Уолт Дисней выпускает мультфильм «Три поросенка».
1977 год - выходит последняя редакция Гимна СССР.
1994 год - возвращение в Россию писателя Александра Солженицына.